暑假好去處｜必玩親子工作坊　親手整小王子奶油黏土、香草工作坊

踏入暑假，相信各位家長都安排了各種活動讓小朋友參加。今年適逢法國版《小王子》出版75週年，有店舖推出小王子主題工作坊，讓小朋友親手製作奶油黏土玫瑰花。亦有商場推出Art Jamming、動植物工作坊等等，小朋友能夠專心參與，必玩！



小王子奶油黏土花藝工作坊

6月29日是小王子作者Antoine de Saint-Exupéry的誕生日，亦被定為世界小王子日，今年適逢法國版《小王子》出版75週年， 全港唯一獲法國官方授權出售小王子手作產品的平台Whateversmiles特別聯邀請了PL.LAB合辦工作坊，讓小朋友和爸爸媽媽一起製作製作小王子奶油黏土花藝，按圖即睇小王子奶油黏土花藝工作坊詳情：

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新城市廣場 動植物工作坊

新城巿廣場深於今個盛夏推出「城の動植物公園」，於暑假週末期間邀請非牟利動物機構和植物愛好者，攜手舉辦動植物接觸活動及工作坊，讓小朋友近距離認識鴿子、甲蟲、甚至變色龍等爬蟲和昆蟲，了解不同動物的特點，學習生物多樣性，並與大自然共活；又透過設立種植食用香草工作坊，讓小朋友親身了解在家種植的過程及樂趣，與大家一起摸摸泥土，感受生命。按圖即睇新城市廣場動植物工作坊詳情：

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赤柱廣場 親子工作坊

赤柱廣場推出親子工作坊，邀請了繪本作家溫柏萱透過水彩繪畫帶來「童油Art Jamming」。其他手作工作坊還有與The Chief Project合作的「親手．印手巾仔工作坊」及與環保社企綠行俠聯手舉辦的「咖啡渣手工皂製作工作坊」等，既有意義又富趣味，絕對是必玩親子活動！按圖即睇赤柱廣場親子工作坊詳情：

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