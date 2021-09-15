屁屁偵探特展推香港獨家精品　媽媽必買超可愛野餐套裝及文具

深受小朋友喜愛的「屁屁偵探」系列叢書，在日本發行量已累積超過900萬冊，早前「屁屁偵探特展-香港篇」登陸於將軍澳中心，讓大人和小朋友能一同展開探險之旅，破解不可思議的謎團。最近「屁屁偵探特展」推出多款全新香港獨賣精品，亦有多款至抵露營和上學套裝，讓大家有「屁屁偵探」陪著去野餐和上課！



「屁屁偵探特展」全新香港獨賣精品

全港首間屁屁偵探期間限定店特意推出了全新香港獨賣精品，包括屁屁偵探餐碟套裝、郊遊必備屁屁偵探漁夫帽等等，小粉絲一定要入手啦！

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踏入9月，一方面學生重拾校園生活，另一方面天氣開始逐步轉涼，又是露營的季節。「屁屁偵探特展」推出了露營套裝，一眾家長小朋友帶同屁屁偵探裝備去戶外，必然成為全場焦點！而Back To School 套裝則最啱小朋友上學用！另外，憑任何購物即可加$50換領屁屁偵探疊疊杯套裝，以低至36折入手，無論家用，還是露營時都可以用！

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現時可以以$150購買套票，套票包括門票及$100現金優惠券，以優惠券購得各種新貨同時入手至抵套裝，用最抵價錢買齊屁屁偵探精品及裝備。

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「屁屁偵探特展-香港篇」

全場有7個展區及10個任務讓小朋友參與，神出鬼沒又古靈精怪的怪盜U發出的預告信，打算要偷走期間限定的「黃金珍珠奶茶」，一眾小朋友請跟屁屁偵探及布朗，帶著偵探手冊與放大鏡，發揮偵探潛能與邏輯推理能力去追蹤蛛絲馬跡，循著預告信與各種爆笑線索一步步抽絲剝繭，與屁屁偵探一起完美破案。

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除了精彩的展覽內容外，會場更特設全港首間屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出一系列香港獨家限定商品，琳瑯滿目的種類囊括潮流服飾、戶外用品、文儀用品及日常小物等。

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