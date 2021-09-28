消費券第二期10.1發放｜必睇全港商場購物優惠　買5千送5千優惠券

第二期消費券即將在10月1日發放，使用八達通可收取2000元（餘下1000元於第三期派發），使用Tap & Go、Alipay HK和WeChat Pay HK可領取3000元。本港各大型商場已推出不同的優惠，如果家庭剛好有必要的消費，就必定要留意如何買得精明！



海港城及時代廣場

由10月1 日至10月17日，每人分別於海港城及時代廣場消費滿$5,000，即享$500優惠券「10倍消費獎賞」各一次，換領名額不設上限。客人消費每滿HK$5,000 (上限$10,000) 送10張$500優惠券(總值$5,000)，而消費分別滿$1,000及$2,000亦可換取不同面額的優惠券。

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荃灣廣場及新達廣場

新鴻基地產旗下荃灣廣場於10月1日起推出「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，即有機會獲得高達$2,100商場贈券及5倍The Point會員積分。而新達廣場的「好賞購物月」，就會於10月1日至11月28日逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿指定金額可獲$100優惠券。

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沙田新城市廣場

新城市廣場將於10月1日至11月30日期間推出「電子消費券加倍賞」，讓市民最高可獲$2,600購物消費券回贈，分別為場內消費滿$3,000可獲$600及消費滿$8,000可獲$800商戶購物消費券，另外消費滿$20,000的顧客更可即獲$1,200包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。

荷里活廣場

由10月1日至12月27日（逢星期五、六、日及公眾假期）豪派總值超過$400萬優惠券，讓顧客使用電子消費券購物同時可享商場優惠券回贈，多買多賞！活動期間逢星期五、六、日及公眾假期，消費滿$1,200或憑VIC會員積分即可換領價值$200購物及美食優惠券，當中包括「HK$50 指定商戶購物優惠券」3張及「HK$50指定商戶美食優惠券」1張；此外，VIC會員同時尊享不同購物獎賞，包括「Rewards Double Up」雙倍積分獎賞及「最高消費購物賞」。

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屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場

由2021年9月27日至2022年1月2日，信和集團旗下商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿$1,000或$5,000，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券，保證人人有賞！

此外，顧客於2021年10月1日至11月14日，只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場以八達通即日單一消費滿$300或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後即可換領$50 S現金券或指定商戶現金券。

Megabox

由10月1日起，消費滿指定金額即可換領實用家電，包括IKEA 智能檯燈及OGAWA按摩器等。如使用4大電子消費券支付工具（WeChat PayHK、AlipayHK、八達通或Tap & Go）付款，更可額外獲贈總值HK$100商戶現金券。

又一城

即日至10月10日期間於又一城商戶單一消費滿港幣$1,000或以上，並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼可換領港幣50元又一城購物禮券乙張。即日消費滿港幣$4,000或以上並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼可換領五套港幣$500又一城指定商戶購物券。

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