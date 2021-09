消費券第二期｜必睇商戶優惠　超市、日用品、家電都有賞

消費券第二期在10月1日按用戶選擇的電子支付平台發放,用八達通可收取2000元(餘下1000元於第三期派發),使用Tap & Go、Alipay HK和WeChat Pay HK可領取3000元。多個商戶也乘勢推出多項優惠,部分更能獲得禮券回贈,產品涵蓋日用品、家電和超市用品,媽媽必能買到心頭好!



屈臣氏

由9月30日起至11月30日期間,屈臣氏於線下及線上(O+O)同步推出消費券購物5重賞,適用於AlipayHK 及八達通卡的消費券登記用戶。

1. 於屈臣氏門市買滿$188即減$15或買滿$368即減$45。

2. 於屈臣氏網店 買滿$500 輸入優惠碼 AlipayHK [AL5]或八達通[OC5]即享 9 折優惠

3. 享盡多款精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品高達$185 獨家獎賞

4. 新易賞錢 App 會員用 AlipayHK 或八達通卡於屈臣氏消費,即送$5 屈臣氏電子優惠券

5. 連結八達通卡到易賞錢 App,用八達通卡於屈臣氏消費滿$150,即送$15屈臣氏門市優惠券



萬寧

以Alipay HK和eChat Pay HK或八達通於門市或網店消費滿指定金額,就可獲取優惠券,優惠券高達$400。

Alipay HK:

1. 於門市購物滿$388即減$50,最多可以換領4次。

2. 如購買Olive Young(Bring Green/BOH/Wakemake)產品滿$300﹐即可獲取$50優惠券,最多可換領2次。

3. 於萬寧網店消費滿$688就可獲取$100優惠券。



WeChat Pay HK:

1. 早前以此程式登記已獲$40現金券。

2. 消費滿$388,即可獲取$50優惠券,最多可換領4次;

3. 消費滿$688就可可獲取$100優惠券。於網店消費滿$300,就可獲得$38優惠券;

4. 購買萬寧抗菌潔手液500ml即減$10,購買萬寧抗菌消毒搓手液59ml即減$4。



八達通(只適用於門市):

1. 需要先下載八達通APP獲取電子優惠券。

2. 八達通消費滿$250即可獲取$25優惠券,最多可換領4次;

3. 消費滿$388即可獲取$50優惠券,最多可換領2次;

4. 以八達通購買萬寧抗菌潔手液500ml即減$10,購買萬寧抗菌消毒搓手液59ml即減$4。



🔽🔽🔽買嘢最緊要抵!媽媽想精明買齊BB用品,即睇:一田BB展 │必掃嬰兒食品玩具護理用品 BB車低於半價唔使$800🔽🔽🔽

Aeon

由10月1日起至27日,超過300款產品以優惠價發售。「均一價」再度回歸,最平30元「均一價」可任揀3件,部份床品更低至4折超筍價。另外,AEON 與兩家電子消費券支付平台,推出獨家購物優惠。

Alipay HK:

可以選擇領取AEON 10元/100元現金券一張,總值110元,由10月1日至31日(星期三除外),購物滿指定消費額,即可使用。



WeChat Pay HK:

可以選擇領取AEON 10元現金券一張,同樣購物滿指定消費額即可使用。



+ 1

City'Super & LOG-ON

由10月1日至10月17日,super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券,並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款,即可獲贈港幣$100電子禮券,最多可享高達港幣$500獎賞。

1. 於 city'super 單一消費淨值滿港幣$800可獲港幣$60 折扣優惠。

2. 於 city'super 時代廣場店之美食佳釀專區單一消費指定食品滿港幣$100 可獲港幣$20 折扣優惠。

3. 於 FusionDeli by city'super 單一消費淨值滿港幣$10可享九折優惠。

4. 於 cookedDeli by city'super 單一消費淨值滿港幣$68 可享九折優惠。

5. 於 LOG-ON 單一消費淨值滿港幣$400 可獲港幣$30折扣優惠。

6. 於 LOG-ON 購買 LINE FRIENDS meets thecoopidea系列耳機產品同一消費購買,充電器可獲九折優惠。 (只適用於Alipay HK)

7. 於 LOG-ON 購買指定 Booster Poke W 產品可獲港幣$50 折扣優惠。 (只適用於Alipay HK)

8. 於 LOG-ON 購買任何盲盒產品單一消費淨值滿港幣$750 可享九折優惠。(只適用於Alipay HK及八達通)

9. 於 LOG-ON 購買三件 Cyber Clean 可免費獲贈一件。(只適用於WeChat Pay HK及八達通)

10. 於 LOG-ON 購買任何石澤研究所產品單一消費淨值滿港幣$200 可獲港幣$20 折扣優惠。

11. 於 LOG-ON 購買指定即影即有相機淨值滿港幣$1,000,即可免費獲贈指定即影即有相紙乙盒。

12. 於 RF1 單一消費淨值滿港幣$100 可享九折優惠。

13. 於 Little Mermaid 單一消費淨值滿港幣$60 可享九折優惠。

14. 購買 sweets house Cha Cha 購物禮券 10 張,即額外贈送 2 張。(每張購物禮券面值為港幣$30) 。



豐澤

豐澤門市及網店於 10 月 1 至 19 日將推出加碼激筍產品,產品包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂等,低至 37 折優惠。

優惠詳情:

Trip.com

於10月1日至10月10日推出Super Sale激賞。活動期間,用戶在Trip.com活動頁面,預訂精選酒店,可享受低至5折的優惠,甚至贏取iPhone13及海洋公園門票。

1. 競搶「買1送1」優惠券:於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶,即有機會於10月1日下午2時、4時、6時,及8時參與4次「買1送1」的優惠券競搶。優惠有限,先到先得,領券後須於24小時內使用,適用於Trip.com平台上所有香港酒店,最多可減1,200元。

2. 贏取iPhone13及海洋公園門票獎品:10月1日上午10時起,首位完成酒店預訂的顧客,可免費獲得粉紅色iPhone13(128G)1部。第2至6位完成酒店預訂,可獲香港海洋公園成人電子門票1張(10月31日前有效)。第7至11位完成酒店預訂,可獲海洋公園水上樂園成人電子門票1張(11月21日前有效)。得獎名單將於10月2日上午10時,在相同的活動頁面公布。

3. 酒店優惠低至5折:優惠期為10月1日至10月10日,參與1晚套票5折優惠的酒店共有20間以上,包括四季酒店、富豪香港酒店等。其中WM酒店的豪華海景露台客房,包雙人早餐、雙人下午茶套餐、免費停車1輛,售2,459元起。香港愉景灣酒店的海景客房,包雙人自助早餐、暢玩兒童天地、售1,663元起。

🔽🔽🔽商戶X商場優惠,使用消費券獲得最多獎賞!即睇:消費券第二期10.1發放|必睇全港商場購物優惠 買5千送5千優惠券🔽🔽🔽