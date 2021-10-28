NotTooBig優質母嬰用品展　嬰幼兒用品低至1折　媽媽必搶十大筍貨

由即日(28日)起至10月31日於九龍灣國際展貿中心三樓匯星舉行「2021NotTooBig優質母嬰用品展」，全場最大展位mothercare推出大量兒童產品低於1折優惠，家長主打兒童衫仔及$1限定產品，而場共近100個參展商，亦有推出$1產品及低至一折起減價貨，一如以往吸引爸爸媽媽一早排隊等開門。同場另一注目是人氣卡通人物Pinkfong及Baby Shark到場與小朋友又跳又唱，尤如置身於海洋嘉年華。

攝影：黃寶瑩



2021 NotTooBig優質母嬰用品展於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，場內近100個展位，大會搜羅全球知名嬰幼兒品牌，提供從孕婦護理用品，初生嬰兒服飾，食品及用品，育兒教材，幼兒傢俱，嬰童手推車以及汽車安全座椅，一應俱全。

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Baby Shark活動

另外，今年NotTooBig 誠邀Pinkfong及Baby Shark合作，於場內設有不少以Pinkfong及Baby Shark的打卡位及活動，非常吸引小朋友喜愛。其中一個是Pinkfong及Baby Shark帶領小朋友齊唱跳的「BB勁舞大賽」，家長可以參加BB OK challenge 這活動，同場家長不要錯過參加BK推廣的「BB OK」舞，將片段upload上FB/IG，每個合資格的貼文，「母親的抉擇」同「香港兒童慈善基金會」都會收到由BKmall捐出嘅尿片一包，幫助有需要嘅媽媽同BB。目標捐出高達總值HK$20萬嘅尿片，有得玩之餘又有得宣揚做善事，鼓勵小朋友企多活動，多跳躍。

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Pinkfong及Baby Shark人偶見面會

可愛的Pinkfong及Baby Shark人偶將於展覽期間與大家見面，各位爸爸媽媽記得要把握機會，與他們拍照留念!同場更設有尋找Pinkfong及Baby Shark 活動，Pinkfong及Baby Shark 等角色分別出現於各參展單位內，只要拍下四位的照片並上載至個人社交平台便可以獲得精美禮品乙份。

NotTooBig 優質母嬰用品展

展覽日期：28/10至31/10

入場時間：28/10至30/10：中午12時至晚上8時

31/10：上午11時至晚上6時

展覽地點：九龍灣疊際展貿中心3樓匯星

門票：$10/張（12歲或以下兒童免費入場）

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香港動植物公園今年成立150周年，公園將於11月6日舉辦慶典啟動禮，將會有多項慶祝活動。（香港動植物公園圖片）

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