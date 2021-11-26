小學周年校慶參考迪士尼大搞巡遊　同學親自設計及DIY主題花車

一說到生日會，不少小朋友便會想像到生日蛋糕、人群和熱鬧的氣氛。同樣是生日，但生日的是學校時，同學或許只能聯想到沉悶的校慶活動和校長冗長的致詞。香港普通話研習社科技創意小學（科小）近日迎來20周年校慶的大日子，學校參考迪士尼巡遊的做法，讓學生為學校舉行一個大型生日會，不但令同學對學校更有歸屬感，同時也令校慶成為一個真真正正快樂的日子。



難參與外界巡遊活動索性自行舉辦

早在約一年多前，科小助理校長陳鳳儀指，當時學校也想為同學安排參與一些外界機構舉辦的大型巡遊活動，但要取得名額往往是非常困難，加上疫情的關係，令學校萌生不如「自己搞」的念頭。

校慶不應成為學生壓力

有了念頭後校方便開始致力實行，課外活動及視藝科科譚妙玲主任透露，希望能在20周年校慶時成功舉行巡遊活動，為了不讓校慶弄巧成拙，間接成為同學的負擔與壓力，老師早在未復課前，在ZOOM的視藝科上，各級也會做一些簡單小手工，日後成為巡遊花車上的小配件，而準備時間有一年多，因此一些花車製作及表演彩排時間都相當充裕。也知道高年級需把更多時間投放在學業上，因此巡遊活動表演者主要集中在三、四年級的自願參與同學。

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同學自行構思花車主題

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既然是為學校慶生，想送甚麼當然全由「慶生者」們發揮，因此所有花車的主題都是全校同學構思，陳校長直言：「學生們認為生日會應該有甚麼，便做甚麼！因此可以在巡遊上看見有蛋糕、爆谷、摩天倫、旋轉木馬等造型花車。」

觀看校慶巡遊活動後，梁兆棠校監亦表示真的有去了迪士尼的感覺，也能從中看見老師下的苦心，他說：「雖然某程度上，老師辛苦是應該的，但最重要是同學是否得益！看見同學在活動上如此雀躍、開心，也能感受到他們是真正的投入。」

跨級合作認識新朋友

四年級的黃家昭（左）同學與黃子俊同學（右）

是次巡遊活動表演者近120名同學，覆蓋一至六年級，因此每組花車表演的同學也互不認識。負責爆谷花車的打氣成員，四年級的黃家昭指：「今日呢個咁型嘅頭係老師幫手整，我覺得好型啊！我負責係花車隔離帶動氣氛，好開心啊都唔會影響學習，都係一星期練幾日，都係當玩咁！」

負責水桶音樂表演的四年級黃子俊分享：「我表演嘅水桶上面啲圖案都係我自己畫，有識到唔少其他級嘅朋友，不過未熟到會出街！」

表圖即看香港普通話研習社科技創意小學校慶藝術巡遊現場實況



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