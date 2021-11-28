玩極唔肯走！運用方程式訂下君子之約　小朋友自然識停｜譚鴻昌

筆者最近與一位兒童遊戲治療師同工合辦「兒童遊戲治療應用工作坊」予地區爸爸，介紹如何用遊戲(不單指玩具)，讓我們的孩子更願意與父母分享生活點滴、讓父母更有效進入了解孩子的世界。



如果家長能好好運用遊戲作為工具幫助孩子成長，能達致以下五個目的：

練習自我控制：

「玩多10分鐘就要走喇」家長的一句，很多時候會換來孩子跟我們「討價還價」：「玩多1次吖」、「玩多1分鐘吖」─ 孩子豈可只玩多一次或一分鐘呢？

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家長可以練習先與孩子設限，訂下君子之約，配合以下方程式，讓孩子學習自我控制：稱呼 + 遊戲時間長度 + 預告 + 完結

例如：開始遊戲前設限：「森森，我哋玩10分鐘就走喇。」

剩餘三兩分鐘時預告：「差唔多完喇！」、「就嚟完喇！」

時間完結時：「要走喇！」



但對於未能掌握時間觀念的孩子，父母可嘗試透過肢體語言來表達時間愈來愈少的訊息，讓孩子能透過視覺掌握遊戲時間。

如遇上孩子不願走，建議家長可嘗試替孩子重新定向，舊教導孩子表達簡單的感受。

例如：「森森，爸爸知道你玩得好開心，想繼續玩。不過我哋頭先一齊同意玩10分鐘。一係你拖住我走，一係我哋拖住一齊走。」或「不如我哋去食雪糕，或者返屋企玩桌遊」



上述的例子包括四個元素：稱呼孩子、回應孩子的感受、重申設限，以及重新定向。在「重新定向」上建議家長給予兩個以上的選擇，讓孩子學習抉擇。同時間長亦需避免用「一係你留度玩，爸爸走，一係跟我走」強迫孩子選擇。

下次再與各位讀者分享兒童遊戲治療的另外四個目的及技巧。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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