魷魚遊戲｜超市推出爆紅韓國椪糖遊戲套裝　必成聖誕熱門遊戲禮物

韓劇《魷魚遊戲》上映不足一個月已累積逾1.11億觀眾，成為Netflix播映的最受歡迎的劇集之一，世界各地的大眾更爭相模仿劇集內的遊戲。有超市乘勢推出「自製韓國椪糖套裝」，讓粉絲可以在家中100%還原劇中的椪糖遊戲，相信也會是2021年聖誕Party熱門遊戲及禮物之一。



椪糖是韓國傳統小點心，是《魷魚遊戲》中的是第二關遊戲，糖餅印上了三角形、圓形、星形與雨傘四種圖案，玩家必須用細針將圖案完整刮下才能活命。劇中「紅衣人」奉命煮糖漿準備「椪糖」遊戲，「尚祐」回想起童年時關於糖的小遊戲，玩法是參加者必須要用針完整地取出糖餅上的圖案，不能有絲毫破損，而「椪糖」中最易過關的是三角形，最困難的是雨傘。

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限定超市發售

如果小朋友想玩，家長要準備「椪糖遊戲」所需材料及工具也不容易，由即日起，指定惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，可買到由韓國直送到港限量發售的「自製韓國椪糖套裝」。

由即日起，指定惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，可買到由韓國直送到港限量發售的「自製韓國椪糖套裝」

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配件齊備

套裝內包括有勺子、托盤、壓板、鏟及5款圖案造型模具，一共有9件器具，用家需要用勺子將2-3安士的糖以小火加熱，攪拌至完全融化後關火，在勺子中加入少量蘇打粉並快速攪拌至均勻，此時融化的糖會呈亮金棕色。接著在托盤上撒上一層薄薄的糖，並將勺子裏融化的糖倒在上面並用壓板壓平，然後於椪糖上放上其中一個圖案造型模具，並輕輕按壓它，待椪糖冷卻後，只需用鏟輕輕將其從托盤上取下即成。

價格也十分相宜，$80已有齊一套，如果就近沒有相關指定超市，亦可以於Market Place by Jasons 手機應用程式或yuu 應用程式發售，商品數量有限，售完即止。

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