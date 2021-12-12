孩子經常眨眼係眼有事？醫生同你拆解6大成因　家長首先要咁做

眨眼太多也是一種毛病？每人也會眨眼，眼科專科醫生湯文傑表示，眨眼的作用是保持眼球表面濕潤，但孩子過度眨眼，有可能是由不同的眼睛疾病引起。



湯醫生解釋，在定義上，如果兒童眨眼每分鐘14次或以上，便屬於過度眨眼。常見有以下6個原因：

1.抽動症 — 有些兒童因面部肌肉痙攣，而導致過度眨眼。顯著的病理生理因素，包括焦慮或恐懼，而藥物的副作用也有可能引發抽搐的「慢性運動障礙」。另外，強迫症也會引起不自主的抽動和眨眼。

2.近視眼 — 據觀察，近視眼兒童會因為眼睛流淚、頭痛、視力模糊，而出現過度眨眼的情況。

3.眼瞼炎 — 主要原因是受了刺激，出現灼熱、發紅、眼瞼腫脹、痕癢及壓痛。

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4.眼睛疲勞 — 當兒童長時間看電視或使用電腦，或是其他電子產品，便會出現因眼睛疲勞所帶來的問題，包括過度眨眼、眼睛紅腫、眼睛水汪汪、頭部和背部疼痛，在嚴重情況下甚至視力模糊。家長必須對孩子多加關注，避免他們在昏暗的燈光下閱讀及觀看電視。

5.眼睛乾澀 — 本港秋冬天氣乾燥，可能令兒童出現過度眨眼，因為持續地眨眼可能會令兒童感覺舒服一點。如果孩子在夏天長時間直接吹風扇，也可能出現過度眨眼的情況。

6.過敏 — 眼睛過敏也會導致過度眨眼。如果持續眨眼伴隨刺激、痕癢或發紅，那麼在大多數情況下，這是由不同的致敏原所影響。

家長首先要咁做

他表示，只要適當處理，便可紓緩大部分小朋友過度眨眼的問題。當發現小朋友有過度眨眼的情況，家長首先不要給予孩子壓力，可以記錄孩子在什麼時候出現過度眨眼的情況，以及他們出現過度眨眼前後所遇到的事情，讓眼科醫生參考。

家長要注意別讓孩子知道你正在留意他們過度眨眼的情況，盡量不要盯著他或作出批評。若孩子無意間談論此事，大家也應該說一些鼓勵性的說話，減低他們的焦慮及不安。如孩子眨眼時出現其他症狀，例如斜視等，建議家長盡快諮詢眼科醫生意見。

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