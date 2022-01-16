小孩子練習靜觀能管理情緒糾正行為　家長陪同更湊效｜甄梓竣

不少人看到「靜觀」就會聯想起閉目打坐。其實靜觀不一定要閉上眼睛或者打坐，只要把意識和注意力帶回到此時當下自己的身上，認真地感覺當下所有的親身體驗，感覺清楚自己正在做甚麼、情緒怎麼樣、心裡在想甚麼、身體的反應如何，便已經是靜觀了。

【編按：作者為臨床心理學家甄梓竣博士】



靜觀有甚麼好處？

練習靜觀對人的內在和外在方面都有好處。內在方面，靜觀可以舒緩壓力和管理情緒。有研究顯示，練習靜觀可以改善焦慮和性格內向等問題。而外在方面，靜觀可以有效地管理行為，例如糾正小朋友的違規行為等。

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靜觀縱然好，但香港無論大人還是小孩生活步伐都很急促，練習靜觀是不是一件很難做到的事？而且還要花很長時間才能做到嗎？其實，情況絕非如此。全邁進心理服務的臨床心理學家甄梓竣博士指出，我們可以用很簡單的方法，跟小朋友一起練習靜觀。而最簡單的做法就是「呼吸」。我們大可每日騰出幾分鐘時間，找個安靜的地方坐下來，和子女一起把心專注在自己的呼吸上，認真察覺一下自己的呼吸是快還是慢、順不順暢。然後放慢呼吸，感覺一下身體有沒有甚麼改變，通過五官細緻地感受一下身邊的世界，五官正接收著甚麼信息？比如吃東西的時候，第一口咬下去是甚麼味道？通過這個過程，把注意力帶回到此時此刻自己的身上。

由於靜觀練習起來就這麼簡單，因此適合任何年齡的人士，就算是幼稚園的小朋友也可以和家人一起練習靜觀。

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練習靜觀的成效

有所學校試過每天上課前，用三分鐘時間要求學生通過呼吸來練習靜觀，藉此把他們仍在玩耍的心情收回到教室和書本上。結果，推行了一年半以後，校方發現學生的違規行為大幅減少了達四成四之多。

如果想靜觀能給小朋友帶來更好的效果，家長就應該一起陪伴他們練習，畢竟，身教是頭等大事。要做「靜觀」練習的時候，一家人可以一起放下手上的工作，播一首柔和而節奏較慢的輕音樂，一起放慢呼吸，一起感受五官給身體帶來的感覺。不但能更湊效，而且還可以改善親子關係。

一個正式的靜觀課程大概需時八至九個星期，完成後已經相當有成效。當然，如果想通過靜觀改善人生，就要讓它成為習慣，融入生活，持之以恆地去做才可以得到理想效果。

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