兒童復必泰開打首日派逾200卡通氣球　陳諾文醫生親扭氣球送歡樂

政府早前將兒童接種復必泰疫苗年齡下限降至5歲，已預約兒童由2月16日起可前往指定兒童社區疫苗接種中心接種。不過小朋友難免怕打針，有「氣球大夫」之稱的陳諾文醫生便在疫苗開打首日，特地預備約200個造型氣球，在兒童醫院派發給接種疫苗的小朋友，讓他們放鬆心情。



陳諾文醫生是東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）兒童及青少年科副顧問醫生，有見政府早前放寬復必泰疫苗的接種年齡至5歲小童，他主動申請於公餘時間前往兒童醫院兒童社區疫苗接種中心當值，為接種後出現不適的小朋友提供治療，以及為家長和小朋友解答接種疫苗疑問。

在疫苗開打首日，陳醫生事前預備了約200個不同卡通造型的氣球，包括蜘蛛俠、比卡超等，希望能讓小朋友放鬆心情。當日一同接種疫苗的一對8歲表姐妹Wendy及Sarah，便收到由陳醫生送出的鴨仔及熊仔氣球，她們都坦言本身怕痛，不過得到氣球後，暫時忘卻痛楚。

同為8歲的Wendy﹙左﹚及Sarah﹙右﹚，打針後手持醫生送贈的鴨仔及熊仔氣球離開。（廖雁雄攝）

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為哄小朋友特地學扭氣球

陳醫生成為兒科醫生已有10年，為了哄小朋友開心，他更特地學習扭氣球，希望藉氣球拉近與病童的距離，讓他們乖乖接受檢查，「有時見到有小病人對氣球愛不釋手，甚至抱住入睡，驅使我一直堅持下去」。

疫情持續至今超過兩年，陳醫生也在東區醫院中「一展所長」，與義工在醫院飯堂外佈置氣球牆讓醫護同事留言互相勉勵，也在剛過去的農曆新年扭出氣球裝飾，為兒科病房增添節日氣氛。他坦言，今年受疫情影響，病人家屬在新春假期期間難以入院探訪，無法跟小朋友過節，「但係我哋一班醫護哥哥、姐姐係會陪住小朋友們，所以就想扭七彩繽紛嘅新年波波，令佢哋見到都會開心起嚟，有一個快樂嘅虎年新開始。」

陳醫生在未來一兩個月內也會抽空前往兒童醫院兒童社區疫苗接種中心當值，繼續為有需要小朋友送上歡樂。

（兒童醫院提供）

政府早前放寬新冠疫苗接種年齡，5至11歲兒童可由2月16日開始，前往香港兒童醫院和沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心則將於本周四（24日）投入服務。科興疫苗的接種年齡下限亦於2月15日降至3歲。

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兒童接種疫苗需知

- 兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗

- 接種疫苗人士亦須帶同身分證明文件正本接種疫苗 （若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件，如學校手冊

- 接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14日

▼2.16兒童復必泰首日開打 兒童醫院兒童社區疫苗接種中心情況

