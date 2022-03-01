發燒｜孩子藥丸藥水吃不完該怎處理？別放雪櫃儲存　丟棄也要技巧

孩子感冒後，有時還沒將醫師開立的處方服用完，病就好得差不多了，此時父母多半會選擇停止繼續服用藥物，那那些沒用完的藥品，你都怎麼處理呢？是不是默默地走向雪櫃，打開雪櫃門，找一個習慣的位置，並放置進去⋯⋯



在看這篇文章前，先去家裏雪櫃查看一下有幾瓶希普利敏液呢？相信爸爸媽媽都不陌生，這瓶孩子感冒後必喝的藥水。除了希普利敏外，其他口服或外用的瓶瓶罐罐，待孩子大病初癒後，它們該何去何從呢？

服用不完的藥物，原來要這樣處理：（按圖了解）

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丟了怕浪費，留下來全都囤在雪櫃裏，但這些藥水下次還會派上用場的機率微乎其微，小兒科醫師陳映庄在粉專《陳映庄醫師的育兒資訊站》發文表示，絕大多數的藥品只要放於室溫、避免陽光直射即可，冷藏低溫反而影響濃度與藥效，他也舉出3個兒童藥物常見的迷思，一起來看看吧！

迷思1. 藥水放雪櫃，可以保存比較久

錯！藥水不是食物，除了少數有特別註明必須冷藏的藥物外，絕大多數只需放在室溫及避免陽光直接照射即可；冷藏低溫反而會讓藥水沉澱結晶變質，而影響濃度與藥效。

迷思2. 藥水放雪櫃，下次還可以服用

錯！藥水放入雪櫃，反而會縮短它的壽命。開封後的藥水放在室溫與避光處，通常可保存1個月，若1個月內有相同症狀可拿來應急使用，但不希望是常態，有症狀仍須就醫。若開封超過1個月以上請狠心丟棄，未開封則要視瓶身保存期限。

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迷思3. 剩下的藥水，應該倒入馬桶或水槽沖掉

錯！這些藥水會造成環境污染，因此不建議直接丟棄，陳醫師認為依照不同屬性，得有不同的丟棄方式。

．藥丸、錠劑、膠囊

裝進夾鏈袋中，當作一般垃圾丟掉即可。

．藥水、咳嗽糖漿

拿夾鏈袋將藥水倒入，包括洗瓶子的水。加進可吸水的物品，包括茶葉渣、用過的衛生紙或是小孩用過的尿布更省，再放入夾鏈袋封緊丟進一般垃圾即可，而瓶子記得要回收。

．特殊管制藥品

如抗生素、荷爾蒙、抗癌藥物及免疫抑制劑，建議拿回醫院或藥局的藥品回收站，會有專人處理。

看完以上陳醫師建議的兒童藥品保存與丟棄方式，你是否已經打算好好清理一下放雪櫃裏的藥品呢？新的一年，不要再有把任何東西都放到雪櫃保存的習慣啦！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兒童藥水喝不完冰冰箱？正確觀念「開封過期限」就要丟！】