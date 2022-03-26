成長｜日本窩心節目　記錄男孩搬家前怎說離別　22年後的他怎樣？

在日本，有一檔火了29年的綜藝《我家寶貝大冒險》，記錄了一群2-7歲孩子，第一次獨自出門的經歷。

拍攝團隊悄悄跟在來自日本各地的小朋友們身邊，在孩子毫不知情的狀況下，忠實地記錄下他們人生第一次出門的樣子，獨自派去商店、坐車、買菜……



《我家寶貝大冒險》這個電視節目，也真的太感人：（按圖即睇有多感人）

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這些小寶貝有着讓觀眾「笑着流淚」的魔力，連嘉賓石原里美、福士蒼汰，也被這些小天使們感動。

由於拍攝年份跨度之大，最早參加跑腿任務的孩子如今也已經成婚，他們回頭看到自己第一次參加這樣的大冒險，是一種甚麼樣的心情呢？

讓4歲的孩子學會離別

時間回到22年前，這次的主人公是圭一郎，今年4歲。

因父母的工作調動，圭一郎要和家人們搬離住了6年3個月的房子，對他來說，他對家所有的記憶都在這裏，非常不捨。媽媽決定在搬家這一天，邀請節目組《我家寶貝大冒險》來記錄，以告別為界，教會圭一郎離別的重要性。

今天，圭一郎有三個重要任務：

一是把送別會的照片分別送給兩個好朋友翔吾和友祐；

二是買一些花送給一直照顧他的中村醫生；

三是給小山羊May餵飼料。



出發前，爸爸把手錶給圭一郎，雖然他知道圭一郎不能看錶，但是手錶可以轉一圈定時，圭一郎要在一小時之內完成任務回家，這也是勇氣之錶。收到爸爸表的圭一郎忍不住嘴角上揚~

「好，我出發了！」

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任務一：送鮮花給中村醫生

帶着小跑，圭一郎來到和媽媽經常去的照相館，自出生以來，圭一郎的照片都是在這裏洗的。

「你好婆婆，我來拿照片啦~」

拿好洗完的照片，順路買了給中村醫生的鮮花。

中村醫生對圭一郎有重要的意義。因圭一郎有哮喘，所以無論是休息日還是半夜，中村醫生給予過很多的照顧。從出生七個月至今，圭一郎和中村醫生已經是老朋友了。

來到中村醫生的診室，雖然診室內還有別的客人，但圭一郎已經忍不住告訴中村醫生要搬家的事情，他送上了鮮花，轉身準備出門，非常果斷。小朋友果然掩飾不住的耿直。

圭一郎走後，中村醫生戀戀不捨的望着門口，小朋友，身體要趕緊好起來噢~

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任務二：和好朋友說再見

接下來進行第二個任務，是給小翔送合照。小翔和小右是圭一郎一起長大的好朋友，如今要搬家了，圭一郎就把打印好的合照送給小翔做離別紀念~

收到照片的小翔很不對勁，他一句話也沒有說，癟着小嘴，眼淚好像隨時要從眼眶掉落。

眼看着圭一郎到樓下，小翔一直都壓抑了自己的情緒，小小的孩子，可能是第一次感受道離別。

任務三：餵小羊最後一次

May醬是該地區兒童中心養的山羊寶寶，小圭已經餵它一年多了，在家裏不能養寵物，因為有了may醬，小圭很是開心~

媽媽帶了may 醬最喜歡吃的甘藍的根，may醬一口一口吃的心滿意足。

這時候，小圭突然想起來爸爸規定的時間，一看手錶，哇的一生哭了出來。

時間超過了，小圭飛速奔跑，卻看見爸爸媽媽還有卡車都不見了！！

回到家中，才發現媽媽還在收拾東西，虛驚一場。

然而，小圭還有一個任務沒有完成，因為還有一份照片還沒有送到小右家中。小圭卻哭着說：「不去了不去了。」

一邊害怕被爸媽拋棄，一邊又害怕再也見不到自己的小夥伴，小圭的情緒突然崩潰。

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最後一站，送給小右的照

最後，在爸媽的鼓勵下，小圭還是決定去見小右搬家前的最後一面。爸爸把他的手帕留給小圭，告訴他，好好擦乾淨眼淚再回來哦~

見到小右之後，把信交給他，小圭的眼淚果然就開始止不住的流，爸爸給他準備的小手帕用上了。就在大家感嘆小朋友的感情真純粹之際，小圭自問了一句：為甚麼我會哭呢？這其中的答案，可能要小圭自己體會了。

之後，小友把自己心愛的玩具送給小圭，小圭哭着說：不用給我也可以，我有好多玩具。自此，日美醬對小孩子徹底破防。

21年之後的小圭，怎麼樣了呢？

畫面一切，時間回到21年之後，小圭和同期同事真美小姐展開了新的邂逅。

爸爸在新的公司也發展的很好，21年前的那塊手錶，也依舊在走動。

「雖然不再那麼好用，但是也捨不得扔啊！」爸爸如是說。

日本人的教育觀：培養孩子的獨立性

這場跨越了22年的直播，讓電視機面前的日本觀眾和中國網友看完後都表示「超級感動」，尤其是老母親，幾乎每一集都看到淚目。

豆瓣評分9.5，誠不欺我！

（豆瓣截圖）

培養孩子的獨立性，日本人是認真的

這個節目的起源契機是一本兒童繪本《第一次上街買東西》，在繪本里，小女孩鼓足勇氣，成功地獨自買了牛奶回家，但這個故事的影響力遠遠比一盒牛奶更深遠。

此後數十年間，它被翻譯成超過七種語言的版本。

日本電視台以此為靈感，製作了一個同名的紀實類節目《我家寶貝大冒險》（はじめてのおつかい，另譯名《初遣》）。30年間，節目組跟拍了一代又一代的日本小孩，見證他們第一次一個人出門，悄悄拍下他們的樣子。

就像另一期裏，浬愛的爸爸，再不捨也要把孩子往前推：剩下的路你要自己走，不能回頭；也像柊哉的媽媽，遠遠望着孩子，充滿信心地說：他只要想做就能做到，媽媽我知道的。

《我家寶貝大冒險》總導演大內淳嗣接受採訪時說：這不是給孩子的紀錄片，而是給大人的教育片。

當孩子頭也不回地往前走，成長的不止是他們，也有我們的不捨、眷戀和期許。

就像《初遣》裏的這句話：「相信即是力量，而守望是愛」。

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