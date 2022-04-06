四腳蛇剋星 | 春夏季交接期繁殖高峰期　專家教3招驅走家中檐蛇

踏入春天氣溫回暖，加上早前天氣潮濕，正是小昆蟲活躍的好時機。有小昆蟲就自然有檐蛇（俗稱壁虎、四腳蛇），雖然牠專吃蟑螂、蚊、螞蟻等害蟲，對人類無害，但家居環境最好還是少見為妙，滅蟲專家任永強便分享了吸引檐蛇出沒的因素，以及驅趕檐蛇的幾個天然方法。



檐蛇專門吃蟑螂、蚊、螞蟻和飛蟻，多於大門、儲物櫃後、罅隙或角落等地方陰暗處躲藏，滅蟲專家任永強表示，家居環境下出現「一條半條」很平常，因為牠們會爬牆周圍覓食，即使趕走了又有可能由隔離屋再爬回來，基本上可謂防不勝防。

（photoAC圖片）

檐蛇最愛潮濕發霉味 要杜絕就要勤抽濕吸塵

任永強指，溫度高和濕度高的環境特別適合檐蛇生存，因此每年春夏季交接期正是牠們繁殖高峰期。檐蛇會發出叫聲求偶，因此若聽到牠們叫聲的話，即是家中不止有一隻檐蛇，想透過叫聲來吸引對方。他笑言，不同人聽過的檐蛇叫聲各有不同，「有客人話聽過是『霞霞』聲，但我聽過的則是較為低沉的『咕咕』聲。」

檐蛇的繁殖能力視乎環境中提供的生存條件，若環境潮濕有霉味，加上有蚊蟲滋生，檐蛇就會前來覓食，從而寄居並開始繁殖。因此若想趕走檐蛇，可先由家居清潔衛生做起，任永強建議，尤其是回南天天氣潮濕，大家應盡量保持家居乾淨企理，閒時多吸塵及抽濕，減少霉味，已可避免為檐蛇製造合適的居住環境。

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檐蛇對氣味敏感 可用3招嚇退

檐蛇對氣味亦特別敏感，尤其害怕辣味及苦澀味。任永強建議可用一些天然無害的方法驅趕，家長可將洋蔥切碎或者切半，或將白醋倒在碟上，再放在雪櫃底、角落位等牠們多出沒的位置，以強烈的氣味將檐蛇趕走。

除此之外，家長亦可在家中擺放尤加利、檸檬、柑桔等味道的精油，因為精油可驅趕蚊蟲，只要減少了壁虎的食物來源，就可降低壁虎出沒的機會。他續指，一般放在衣櫃中的樟腦丸也可以驅趕蚊蟲，但因為其氣味濃烈，易令衣物沾上氣味，因此個人而言並不建議使用。

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至於有人認為檐蛇尾巴會「自己逃走」或有毒，任永強笑言，檐蛇受驚時的確會自斷尾巴逃生，「這是其求生本能，正如有些動物受驚會扮死一樣，但尾巴不會長回一隻檐蛇，而檐蛇本身無毒，所以條尾郁一陣就會停，到時掃走就可以了。」