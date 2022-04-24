減壓｜狂煲劇打機仍感壓力？當爸媽想減壓　跟孩子做這件事最有效

爸媽壓力大嗎？那就和孩子一起運動吧！台灣董氏基金會最新調查指出，有 18.4% 的父母最近 3 個月經常／總是感到壓力，更有近 6 成父母壓力高於平均（受訪者自評 0~10 分平均壓力分數為 5.8 分）。應對高壓時代的解方其實很簡單，調查發現，有親子共同運動習慣的父母，感到快樂的比例明顯高於沒有親子共同運動習慣者。



前述調查由董氏基金會與康健人壽於今年 2 月透過線上問卷進行，參與對象為家有 12 歲以下孩童的家長，有效樣本共 1148 份。調查結果發現，讓家長感到壓力事件前三名依序為「孩子教養」佔 42.1%、「工作」佔 40.8%、「經濟」佔 35.5%。

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平均每周與孩子運動天數 3 天以上的家長只有 6.7%；44.6% 家長覺得新冠肺炎疫情使「親子運動頻率減少」。高達 83.1% 的家長認同親子共同運動有助於增加家庭幸福感；「有」親子共同運動習慣的受訪者對於目前親子關係感到滿意的比例（82.5%）明顯高於「沒有」親子共同運動習慣者（60.9%）。進一步觀察，受訪者認為親子共同運動習慣有助於親子互動關係：依序為「親密感提升」佔 73.4%、「聊天時間變多」佔 67.2%、「信任感提升」佔 66.8%、「相處時間增加」佔 66.5%、「維持情緒穩定」佔 63.9%、「減少爭論次數」佔 33.7%。

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該單位連續兩年進行親子運動與情緒相關調查的結果皆顯示，台灣只有將近三至四成的家長和孩子有一起運動的習慣。但是，有規律運動習慣的家長和孩子一起運動的比例，以及感到快樂的比例，都明顯高於本身沒有規律運動習慣者，所以家長可從自身做起，先建立自己運動紓壓的習慣，就能引起孩子的運動動機，增加親子共同運動的機會。

葉雅馨也說明，現代孩子容易沉迷於手機與網絡的使用，網絡長時間使用行為常常成為親子關係破裂的導火線，建議父母透過親子共同運動來改善，增進親子關係。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】