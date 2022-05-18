復課｜孩子不肯說　父母更應開導　3原則助溝通減自殺、濫藥風險

編按：疫情回落，中、小學及幼稚園已紛紛復課，惟早前有港童於復課後選擇輕生，實在教人惋惜；欺凌個案亦有出現，令人關注。參考以下報道，並多留意及了解孩子身心狀態，可助他們脫離負面思想。



台灣青少年自殺死亡率連續20年攀升，15至24歲青少年自殺通報在2020年超過一萬人次，而受到欺凌影響的比例逐步上升。根據2022年1月發表於《學校健康期刊》的研究指出，遭受網絡欺凌（透過數位訊息或社群媒體）的青少年，從事更多的運動以及接受社會的支持，能幫助他們降低心理健康風險。

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運動中提升自我價值 從設定目標開始

台灣屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，「運動」基本上可視為「紓壓」，因為運動過程中分泌的多巴胺等激素，會讓人產生愉悅的感受，因此運動也被稱為憂鬱解藥，不過，也應特別留意遭受欺凌的青少年，避免在團體運動中遭遇到另一種可能的欺凌。

若想幫助青少年從運動中提升自我價值，可從建立基本運動能力着手，設定簡單的「自我挑戰目標」，如：快走三圈操場、完成三公里跑步，或是一分鐘完成20次仰臥起坐等，運動目標若設定太高無法達成、或勉強完成後，恐削弱未來的運動動機。

遭網絡欺凌青少年不敢說 恐增藥物濫用、自殺風險

台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，經歷網絡欺凌的青少年可能會因為覺得丟臉、怕被責罵，或是擔心父母限制自己使用手機、上網而不敢開口求助，而陷入低自尊、焦慮、憂鬱等情緒，提高了藥物濫用及自殺的風險，建議父母除了與孩子建立與保持良好的溝通互動外，要能「察覺」、「接受」與「陪伴」：當孩子遭受網絡欺凌，能及時察覺給予適時的協助支援；接受孩子的情緒狀況，不急着生氣、責罵或下指令；陪伴孩子面對，讓孩子感受到父母和自己站在一起，建立對父母的信任感。

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孩子陷負面思考 父母可以這樣做

當孩子出現低自尊、憂鬱、失去自我價值等負面思考及言語，戴怡君說，師長和父母陪伴他們的過程中，可向孩子提醒強調「二不一要」幫助孩子跳脫負向情緒：第一「不要責怪自己」，告訴孩子這不是自己的錯，無論欺凌者說甚麼或做甚麼，都不該對自己感到羞恥，再者「不要沉溺負面情境」，應該要聚焦當下的感覺與生活，嘗試轉移注意力，相信自己的獨特，提醒自己有很多美好的事情正在發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】