馮皓揚首戰金像獎奪男配　克服輕度亞氏保加症演活「少年蘇樺偉」

《第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮》昨（17日）晚圓滿結束，今年17歲的馮皓揚（羊羊）首次參選即憑《媽媽的神奇小子》一片榮獲兩項提名，雖失落最佳新演員一獎，卻成功奪得最佳男配角。他患有輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症，自小已上童星訓練班鋪路追逐演藝夢，去年9月更宣布決定休學做全職演員，今次獲獎有如投下肯定一票，直言會「繼續謙虛做每個角色，做個出色的香港演員」。



馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》少年版蘇樺偉一角奪得第四十屆香港電影金像獎最佳男配角。（葉志明 攝）

憑《媽媽的神奇小子》勇奪最佳男配角

馮皓揚於《媽媽的神奇小子》一片中飾演少年版蘇樺偉，他奪獎後在台上發表得獎感言，直認覺得獎項份量甚重，並感謝於片中飾演他媽媽的吳君如：「好多謝吳君如，多謝劇組的堅持，雖然拍攝時間好長，但一點都不辛苦，因為拍攝的氛圍好好，好認真。」而他提到家人的支持時，更忍不住落淚：「要多謝爸爸媽媽，我好唔爭氣，但會用自己最大的努力，演好之後每個角色去報答家人，繼續謙虛做每個角色，做個出色的香港演員。」

馮皓揚拍攝此片時只得14歲，但演技精湛，連梁詠琪也曾誤以為他是真有殘障問題，形容他的演出很感動，而同片的舞台劇演員楊偉倫亦曾稱讚他：「平時為人欠缺自信，但一拍戲時就已在角色的狀態內。」

曾患輕度亞氏保加症

馮皓揚從小對演戲深感興趣，參加過童星訓練班，除參演《媽媽的神奇小子》之外，亦曾參演過電影《入鐵籠》、《被消失的凶案》、劇集《愛上我的衰神》、《星星的孩子—魚蛋》等。對於演活了少年版蘇樺偉一角，他直言以往曾演過自閉症的角色，或對這次的演出有幫助，「我前後兩次試鏡，第一次歷時3小時，因為早前有演過自閉症的角色，其實我都唔知為甚麼會找我拍，自覺非常好彩，其實一直都擔心演技上會有不足。」

事實上，馮皓揚小學時發現有語言問題，其後確診輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症，不過程度輕微，旁人難以察覺。為了追夢，他去年9月更於社交平台上宣布決定休學做全職演員，又指希望日後有機會挑戰武打片。

去年ㄍ媽媽的神奇小子》上映，馮皓揚曾於社交平台發文感謝吳君如。（「masonfung1005」IG圖片）

四大社交行為認清亞氏保加症

協康會教育心理學家黃俊傑受訪時曾表示，亞氏保加症與自閉症同被歸納於「廣泛性發展障礙」之下，但亞氏保加症患者的語言發展不會出現遲緩問題，智力更在中等或以上水平，因此讀書成績不會太差，但因不懂看「眉頭眼額」，難以分辨開玩笑或認真說話，容易被人視作「怪人」。不過目前亞氏保加症沒有藥物治療，患者只可求助專家以行為與認知訓練去改善待人接物。

1. 交流時只說自己感興趣的事

黃俊傑指，患有亞氏保加症的小朋友，和其他同學交流時，會只說自己感興趣的事，例如自己喜歡昆蟲、恐龍，便會一直圍繞此話題發表意見，而不會理會對方是否感興趣。

2. 欠缺幽默感，容易認真對待玩笑話

患有亞氏保加症的小朋友亦難以分辨甚麼是玩笑說話，一律會認真對待回應，容易會錯意，從而令同學覺得患有亞氏保加症的小朋友比較奇怪，因此更容易在校園內成為欺凌對象。

3. 堅持自己看法，解讀出現錯誤

黃俊傑分享，曾有患有亞氏保加症的小朋友，在午膳時間被撞到，繼而大打出手，縱使事後老師了解後，證實碰撞到他的小朋友不是故意的，而且亦有即時道歉，但患有亞氏保加症的小朋友當下解讀是認為對方是故意，因此最終便出現這個誤會。

4. 一成不變

國際認證行為分析師馮耀文指，患有亞氏保加症的小朋友比較固執、一成不變，傾向不斷重複一些動作或行為。例如：以同一方法玩不同的玩具，經常重複搖晃身體，發出不能被辨別噪音，和經常沒有明確目的地走來走去。

馮皓揚拍攝《媽媽的神奇小子》時只有14歲。（官方圖片）

2013年後再無「亞氏保加症」

馮耀文提醒，美國精神學會於2012年已經把亞氏保加症這個名稱取消，並於2013年更新的精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5）移除相關的診斷內容。擁有相關特質的人士，現在大部份會被診斷為患有自閉症譜系障礙（ASD）。在香港，只有2013年之前被確診的患者用亞氏保加症這個名稱。