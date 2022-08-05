反思個人履歷（Personal Portfolio）的重要性

每年升中派位放榜，筆者總會和相熟的校長朋友「八卦」叩門和收生情況。一些名校校長向筆者表示叩門者眾，要面對「生多額少」的「幸福煩惱」。校長和收生主任一方面安排為叩門生面試，一方面審閱一份又一份「沉甸甸」的個人履歷（Personal Portfolio，以下簡稱履歷），工作量確實不少。



不同學校對就申請入學及叩門時提交履歷的方式各異，一些嚴格規定編輯方式及內容，一些由申請人自行決定如何設計，一些則不收取個人履歷。「是否需要製作履歷？」「如何製作履歷？」「怎樣才算出色的履歷？」「學生沒有參加任何活動或比賽，怎麼辦？」每年都有家長向筆者和教學團隊提出以上問題。筆者將於本文分享履歷的作用及其必要性。

履歷不是「用完即棄」的工具

大部分學生和家長申請學位時才會準備學生的履歷，整理活動及獎項時方發覺資料不齊，甚至遺失部份證書。其實學生的履歷不單是申請入學的工具，而是記錄學習經歷，匯總學生成就與努力的記錄表。家長應協助學生定期整理學習履歷及其中所列資料，培養學生有系統地記錄學習生活的習慣。學生定時整理記錄，檢討過往學習經歷，可以更加了解自己，認清自己的優秀之處。

履歷是介紹自己的好媒介

現今學生可以參加的活動繁多，社交圈子廣闊，常有機會向不同機構和人員介紹自己。定時為自己的學習經歷和求學片段做記錄，有需要時發送條理分明的履歷介紹自己，總好過臨渴掘井，匆忙準備。學習生活多姿多彩的學生，介紹自己時往往千頭萬緒，容易不知重點，這類學生更需要多花時間疏理自己的學習經驗，才能去蕪存菁地介紹自己。

履歷是有笑有淚的回憶

除認識自己和向人介紹自己外，履歷上的每一欄都是學生的一步一腳印，是記錄學生成長的回憶合集。筆者小時候沒有建立整齊的履歷，不少證書已經遺失，但有次整理舊文件，看到一張閱讀報告比賽的嘉許狀，也勾起筆者不少青蔥歲月的回憶。長大後回望，若當年有好好紀錄學習生活，可以回顧自己的成長，一定非常有趣。

記錄的價值

若把履歷當成申請入學的工具，每欄每項都要閃閃發光，一些學生和家長也許會認為自己或子女的履歷乏善足陳。然而，每個學生都有自己獨特、寶貴、只走一次的學習經歷，就算不是金光燦燦，一樣彌足珍貴，值得記錄。

世界越發瞬息萬變，為了快速有效裝備自己，個人化學習（Personalized Learning）愈來愈重要。要安排好個人化學習，就要掌握自己的學習經歷，習慣記錄和運用數據，定時更新履歷將是一個好開始。

為了珍貴的回憶，為了有效安排個人化學習，筆者希望莘莘學子開始定時更新履歷，習慣有系統地整理學習數據及資料。

鄧家豪

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團董事兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。