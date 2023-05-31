親子關係｜已經日對夜對　孩子卻仍不黐你？8招提升親子相處質量

編輯曾在論壇看到有媽媽分享明明自己負責孩子所有生活起居，但孩子卻跟自己不親，甚至比較喜歡不常相處的家庭成員，怎麼會這樣？要怎麼樣孩子才會喜歡自己呢？難道孩子感受不到我愛他嗎？



其實，不需要24小時無微不至的照顧，也可以讓孩子感受到爸媽的愛！就讓編輯整理「讓孩子知道你愛他」的8個做法給各位爸媽參考。

跟孩子相處的時間，不僅要重「量」，更要重「質」！（按圖了解）

+ 24

1. 認真聽孩子說話

當孩子跟我們分享事情時，停下手邊的動作，看着孩子的眼睛認真聽他說話，適時微笑、點頭回應，讓孩子知道我們有認真看待他的話，孩子會感覺到自己被重視，如果當下真的太忙無法回應，也記得要看着孩子的眼睛和他說：「聽起來很有趣，但媽媽現在在忙沒辦法仔細聽，等一下我去找你，請你再跟我說哦！」

2. 一起玩得開心

何時玩、玩多久、玩甚麼都不重要，只要選一個孩子跟你都喜歡的遊戲，然後放下身份跟孩子一起玩得開心！玩樂對孩子來說很重要，願意放下事情跟他一起玩到瘋的你也會變得超級棒～

3. 多多擁抱

抱抱是孩子感受愛的很重要的方式，一定不要忘記要常常擁抱彼此，即使是形式上規定睡前、出門前要擁抱也完全沒關係！

4. 不經意的小動作

心血來潮送給孩子一艘畫着愛心的紙飛機、在老師面前說孩子的好話、當孩子表現好的時候互相擊掌，這些看起來不怎麼樣的小動作其實會讓孩子的心裏暖暖的，讓孩子知道爸媽有隨時把他放在心上，知道我們其實一直都有在看着他、我們是愛他的！

相關文章：測試女兒有多誠實？搞鬼爸爸故意吹噓自己 女兒看不過眼當場踢爆

+ 14

5. 約定好一件有趣的例行公事

這件事不需要太特殊或花大錢，只是親子都喜歡就可以，例如睡前講一本故事、洗澡時要一起玩潛水玩具、每週日晚上一起看卡通，將時間留給孩子，此時此刻專心地陪伴，孩子會印象深刻，也從中得到愛的感覺。

6. 詢問孩子的意見

讓孩子在家中有發言權！即使孩子的想法有多異想天開，都不要忘了讓他有表達意見的機會，問問孩子晚餐要吃甚麼、問問孩子這週末去哪裏玩比較好、問問孩子對貼花朵圖案的壁紙有甚麼想法......不管最後有沒有採用孩子的意見，都要讓孩子知道他的意見對我們來說很重要，孩子會有家庭參與感，也知道爸媽非常在乎他的感受～

7. 陪伴大於禮物

孩子不會記得他7歲的生日禮物是甚麼，但他會記得當年爸爸特別請假帶他去餐廳吃飯！比起禮物，孩子更喜歡爸媽陪伴在身邊的感覺，這個相處時刻對孩子來說就是最棒的禮物！而親子間的美好回憶能夠累積愛的存款，不管之後如何吵架不合，只要有這些回憶，孩子都能想起「爸媽是愛我的」！

8. 不因為孩子犯錯而剝奪愛

最後一點也是最重要的一點，千萬不要因為孩子犯錯就說不愛孩子了！孩子做錯事爸媽會糾正，嚴重時會責罵，這些都很正常，但這跟我們愛孩子是兩件事，不管如何教育孩子，我們都是愛孩子的，不要用愛來威脅孩子，反而要讓孩子知道「做錯事就會被糾正、被罵，不可以做不好的事情，但無論如何，爸媽都會愛你，會幫助你越來越好！」

有些人常常會用「你好棒」代替「我愛你」，讓孩子誤以為爸媽不愛他，只是愛他的好表現，只要他不棒了、做錯事了爸媽就會拋棄他，這麼一來與爸媽相處時反而不會開心，而是壓力很大呀！

以上8個方法分享給妞妞們，每個都不需要花太多時間，找幾個做起來最舒服、最順手的方式實行，孩子一定可以感受到爸媽的愛的！

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

搞笑兒子｜中文功課要造句 孩子竟寫「男人的…」 答案笑爆全場

+ 5

延伸閱讀：

爸媽請注意！寶寶３歲前容易噎到的12種食物，芹菜、葡萄都要小心

怎能不崩潰！每逢過年必遇到「逼瘋媽媽的8件事」：半夜放鞭炮絕對是惡夢！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】