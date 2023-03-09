過時過節｜電影《過時過節》以家庭為題 望家長理解正確育兒態度

最近很榮幸獲邀參與愛秩序官立小學（下稱「愛官」）舉辦的電影分享會，分享會主題是「家庭溝通的重要性」。學校贊助了同學和家長們一起觀賞一齣關於家庭倫理關係的電影《過時•過節》，電影以家庭的冬至飯局作為主軸，從家人的分歧致關係疏離，帶出家庭成員間所面對的溝通障礙（較早前已在另一篇文章詳細分析電影裏面出現的溝通障礙，有興趣請參考之前的文章「從電影《過時過節》看家庭溝通障礙」）。電影故事背景與愛官小學重視親職教育的理念互相呼應，分享會當天導演曾慶宏和小演員黃梓樂更於電影放映後親臨現場與大家交流，令家長和小朋友們看完電影後，對家庭溝通有更深入的了解！

作者：親沚媽媽



問答環節熱烈 導演解說原生家庭對孩子身心發展的影響

在分享會的問答環節中，家長和同學們都非常投入，紛紛提問導演Eric和小演員Sean拍攝的苦與樂和日常生活溝通的經驗。

當問到導演是甚麼原因促使他把自己的經歷放上大螢幕時，Eric分享說自己曾經經歷過這些家庭溝通問題，體會到溝通對每位家庭成員，尤其是孩子們的身心發展有深遠影響，所以希望藉着分享自己的故事，從而鼓勵觀眾反思家庭溝通的重要性，學懂珍惜與家人相處的機會。聽完導演的分享後，每一個觀眾都像學生一樣點頭認同導演的話，有小朋友和家長被激勵了，還立即大聲喊出：「謝謝您的分享，我們會繼續支持你和你的電影！」

小演員Sean更是全場的焦點！由於現場大部份小朋友都是小學生，他們都非常好奇梓樂是如何平衡煩忙的學習和拍攝工作。梓樂直言要同時兼顧學習和拍攝工作的確需要具備高效的時間管理技能，例如媽媽會鼓勵他凡事以學業為先，盡量在參與拍攝前先完成功課，梓樂亦同時強調與劇組保持良好溝通的重要性，盡力拍好每個鏡頭以免延誤拍攝進程，亦可縮短拍攝時間呢！梓樂真誠而又自信的分享，不但反映了他對演戲的熱情，還令在場的觀眾感受到他與媽媽之間的信任和良好溝通，是積極教養好好的模範！

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那應以甚麼態度扶持孩子成長？

提到積極育兒，這正是有位媽媽在分享會上問我的問題：「作為家長，應持甚麼態度扶持小朋友成長？」由於時間倉促，我便分享了三個積極育兒的關鍵原則。

首先，我認為在場的父母已經做到了！積極育兒就是要家長與孩子共度優質時光，聆聽他們，關注他們的需求和感受。相信當天那兩小時的電影分享活動，已經能夠為每對家長和子女建立很好的溝通機會。

第二，積極育兒的目標是幫助孩子感到受到尊重和重視，建立他們的自尊心，並鼓勵他們發展積極的習慣和行為。我們可以提供孩子們機會去做決定，例如制定考試溫習時間表、計劃家庭旅遊，甚至決定晚餐吃甚麼。這樣，他們逐漸感受到被認可和尊重，建立起家庭的責任感和歸屬感。

最後，我們應該清楚了解適合自己家庭的「標準」和「期望」（關於「標準」和「期望」，詳文請參考我之前發布的文章）。跟其他家長一樣，我也會不斷提醒自己應該為子女訂立明確期望，這有助於孩子理解他們被期望做甚麼，並在家庭角色中感到安全。積極育兒當然還有很多因素，但總括而言，積極育兒是具支持性、尊重性和有效的養育孩子的方法，促進健康發展、建立強大的關係，並幫助孩子充分發揮潛力。

學校家長成為了「親子小社群」

從學校的網頁簡介和跟老師的交談中，得知學校非常着重親子關係，不時舉辦親子教育講座或相關活動。分享會中最後出現了象徵家庭正面溝通的「盆菜」，我問到在場同學促進家庭溝通需要甚麼元素？大部份同學都踴躍舉手回答：「同理心」、「關心」、「體諒」等等的正確答案。要明白同理心這種認知不是一朝一夕可以領略到，更加不是在課本上學到，而是要透過情景化的活動，包括互相合作去解決困難等互動溝通下，才能體現出如何理解和尊重他人的觀點，這便可以反映學校在這一方面下了不少功夫來營造擁有共同知識的「親子小社群」。

電影《過時•過節》故事是很多觀眾和家庭的親身寫照，惟只有在電影世界裏我們才能夠透過多角度的鏡頭來知道每個家庭成員難以啟齒的心事；現實中，我們還是必須靠有效的溝通技巧來維繫家庭感情。希望每個家庭及學校也可以是「親子小社群」，透過良好的溝通技巧，一起建立小朋友、家長及老師身份自我認同，為我們的孩子帶來長遠的正面影響。



本文作者為：親沚媽媽

原題為「學校《過時過節》電影欣賞 建立和諧溝通『親子小社群』」