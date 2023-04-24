睡衣應多久才洗一次？取決於質地、流汗度 一件事可延長清洗周期
撰文：聯合新聞網
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睡衣究竟該多久洗一次呢？近期專做睡衣的賣家在社群媒體上分享了自己的見解，吸引不少網民討論。
據《鏡報》（Mirror）報道，凱特（Kate Barnét）在英國專門經營睡衣品牌。近期她在TikTok上分享自己清潔睡衣的頻率，引發網民熱烈回應。
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凱特在影片中表示，她深入了解一般人洗睡衣的頻率，結果讓她非常驚訝。有些人每天洗睡衣，她認為有點誇張也不夠環保，不過有些人則是18天才洗一次，所以凱特才會想到要分享洗睡衣的頻率。
到底該多久洗一次睡衣？凱特說這取決於睡覺時有沒有穿貼身衣物，同時也要考慮到睡衣的材質、睡前是否洗澡等等。如果是純棉的睡衣，因為比較透氣，假設穿的人也不太流汗，睡前又有洗澡，那就能多穿幾天。凱特建議，至少3到4天洗一次睡衣就可以，既不會破壞睡衣材質，也能夠確保睡衣沒有滋生細菌。
針對睡衣到底該多久洗一次的話題，美國紀念斯隆凱特琳癌症中心皮膚科醫生羅西（Anthony Rossi）也曾在接受《CNN》採訪時表示，如果是日常穿着的內衣褲、襪子或其他衣物，應該要在穿過一次後就清洗。
他表示，人體在日常活動後流汗弄濕衣物會導致細菌滋生，運動流汗之外還會接觸到金黃色葡萄球菌等細菌，因此一定要用清潔劑跟水清洗衣服。他也提到，因為睡衣通常是洗澡後穿，穿睡衣時有穿貼身衣物也很少流汗的話，就可以一周才清洗一次。
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