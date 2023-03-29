華永會X許仲繩紀念學校以藝術作生命教育 墳場繪畫壁畫散播正能量

華人永遠墳場管理委員會（華永會）一直積極推動生命教育。適逢華永會成立110周年，華永會與群育學校香港扶幼會許仲繩紀念學校（許校）合作，舉辦「正向創藝 壁畫繪畫活動」，希望透過藝術治療和繪畫壁畫讓學生思考生命價值和意義，並在自己能力範圍內活出屬於自己的「善亮人生」，把正向思維以藝術散播到社區。

（攝影：歐嘉樂）



第一部分：創作流體畫

「正向創藝 畫繪畫活動」主要分為兩部分，第一部分在學校進行，主題是「愛上不完美的自己」，學生可以透過揀選輔導卡和創作流體畫，了解自己的獨特之處，學會接納不完美的自己。

兩位中四同學陳鋕諾和區俊杰參與工作坊時全程投入。陳同學選擇了分別畫有太陽和彩虹的輔導卡，反映了他最近的情緒比較正面，最後他的作品顏色也與輔導卡的圖案和應。區同學則選擇了畫有跑步、社交畫面的卡，最後的選擇的顏料也是他認為代表活躍、外出遊玩的綠色。兩人都享受沒有框架限制的流體畫，認為很有趣，而活動完結後心情都放鬆了，也更了解自己。

藝術是與學生溝通的橋樑

視覺藝術科主任及Steam教育統籌陳偉康老師當日與同學一同創作流體畫。他認為藝術是與學生溝通的橋樑，能藉著課堂有更多機會與同學傾談，了解他們的情緒狀態。而藝術治療工作坊，也讓學生放鬆不少，能用不同方式了解自己的感受，例如活動期間，同學能把自己的感覺投射到輔導卡上，而非用言語直述，之後他們可以參考圖卡挑選自己喜歡的顏料進行活動。

時裝設計科及視覺藝術科許倩莊老師指不少學生都享受藝術創作，不想被框架侷限，而是次流體畫工作坊就帶出了很好的訊息，因為在創作流體畫時會有許多不可控的因素，例如區同學原本製作流體熊時加入了不同顏色的顏料，而最後成品卻只有藍色。雖然成果與預期不同，但他也會用不同的角度欣賞。許老師指藝術治療能帶給學生成功感，他們能不受規限，更加看到自己的價值，認識自己。

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藝術治療容易連繫個人感受

註冊社工兼愛自遊創辦人黃健瑜姑娘表示，很多時社工都會透過言語進行輔導，但不是所有人都擅長用言語表達，但是藝術其實都是一種表達方式，如繪畫、音樂、跳舞、戲劇等，能讓人更容易連繫自己的感受和想法，她續說：「藝術治療的能力有多大，就是看你有多投入參與。」

黃姑娘認為藝術和生活其實是相同的，我們能控制的部分有限，而流體畫則是最能突顯這一點的媒介。流體畫的顏色就像代表同學生活中遇到的事，然後他們可以選擇如何回應，自由控制顏料滴落。

兩位老師和黃姑娘都大讚一眾同學在製作流體畫時表現良好，過程中不吝嗇與他人分享顏料，而且遵守紀律，非常合作。黃姑娘也欣賞同學製作時非常專注和投入，所有人在活動完結時，身上竟然沒有半點污漬。此外同學也學會欣賞他人和自己的作品，即使成品未如理想，他們仍會坦然接受，也不會取笑他人。

第二部分：在墳場繪畫壁畫

第二部分是讓學生、校長及華永會委員一同於柴灣華人永遠墳場合力繪畫壁畫，體驗合作及團隊精神，訓練溝通能力，並且於活動過程中理解及汲取壁畫上所帶出的理念，更讓他們親身感受墳場的革新，包括具效益、創新、文教及人性化且富含正向哲理的墳場環境設施，打破墳場固有的灰暗形象。活動當日，一眾同學都積極參與，最後繪畫出色彩豐富的壁畫，畫中更有不少細節，毫不馬虎，為墳場增添了活力和正能量。

關注生命教育 推行服務學習回饋社會

陳慧芝校長受訪時表示，許校向來關注生命教育，會透過不同活動讓學生體會到生命的珍貴。此外，學校一向推行「服務學習」，希望回饋社會。而這次活動很有意義，因為學生除了要製作流體畫，更要親身到墳場繪畫壁畫。墳場一向予人悲傷的感覺，而一眾同學可以用他們的創作和心血為這地方賦予不同的氣氛，同時也能透過服務學習學到珍惜現有，好好裝備自己，服務社會。

華永會繼續發掘生命教育項目 推展至更多學校

華人永遠墳場管理委員會行政總監麥鉅然先生表示，未來華永會將會不斷發掘更多生命教育項目並推展至其他學校，而藝術創作是其中一個發展方向。華永會今年也將繼續舉辦中小學生比賽，希望全港學生可以透過藝術創作，尋找正向人生的意義，同時宣揚孝道及善行的重要性，向年青人傳揚「孝」、「善」文化的傳統精神。

「生命教育向來都是較抽象的課題，難以單單用文字或『說書』的方式傳遞當中的意思，透過不同的體驗和討論引導學生思考和探索生命的意義，鼓勵他們珍惜生命，藉此宣揚正向生命理念。」華人永遠墳場管理委員會行政總監麥鉅然先生



華人永遠墳場管理委員會行政總監麥鉅然先生（華永會提供）

將軍澳華人永遠墳場亦有另一幅來自去年「正向創藝 閃耀人生」繪畫比賽之「繪畫創作特奬」的壁畫作品，該壁畫更將會加入擴增實景（AR），於4月5日清明節啟用，歡迎公眾人士親身體驗。