隔音｜鋪地毯有助家居降噪？另一實際考慮　讓網民強力反對使用

住家噪音是許多人極力避免的問題，以防影響到左鄰右舍而被投訴，《網路溫度計》也曾調查「10大最難忍受的居家噪音」，網民最受不了「小孩跑跳」的聲響，就有網友民建議，可鋪地毯降躁，但多數人卻一面倒反對。



網民們質疑的卻不是地毯的降噪力，而是另一方面的事：（按圖了解）

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他問：為甚麼家中鋪地毯的人不多？

事主在PTT發文表示，家中鋪地毯可以降躁、減少震動，就算小孩在地上愉快地玩耍也不用擔心吵到鄰居，還可以在地毯上練跳舞、練功、練瑜伽等好處很多，可是卻很少人家中有鋪地毯，讓事主相當疑惑原因。

問題拋出後，許多網民紛紛點出地毯的缺點：

．「久了藏污納垢，而且台灣很熱，夏天受不了地毯」、

．「想到清潔就頭皮發麻，用地墊比較簡單」、

．「飲料不小心翻倒會很可怕」、

．「要洗…」、

．「台灣又潮又悶，地毯不適合」、

．「早年豪宅都是鋪滿整間的，清潔是個大問題」、

．「台灣氣候太潮濕，地毯會很可怕」、

．「清理很麻煩+夏天很熱」、

．「灰塵、塵蟎、頭髮、打翻飲料，看不見的地方很可怕」、

．「台灣太濕了，（地毯）裏面都塵蟎屍體」、

．「要常清潔很麻煩，台灣又濕熱，結果變成蟑螂螞蟻窩」。



也有網民建議想使用地毯的話，需要除濕及定期清掃：

．「家裏有用蠻舒服的，濕度控好，有掃地機器人+定期找人打掃+定期找廠商洗」、

．「鋪全室很讚」、

．「買便宜的用膩直接丟了」



氣候濕熱 地毯易滋生黴菌

綜合網民說法，家中鮮少鋪地毯主因是氣候潮濕，地毯容易滋生細菌，若沒有定期除濕、清洗，就會變成黴菌、穢物累積的溫床。台灣信義居家合作協力商賽亞室內裝修設計師劉大章也曾表示，想進一步改善這些困擾，可從「吸音」、「隔音」兩方面着手，例如購買市售的吸音材料，貼或噴在天花板、牆壁上，將聲音吸掉；欲效果更好，可於天花板內層做隔音，可有效減少大部分噪音。

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