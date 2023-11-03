生仔的媽媽老得特別快？別抱怨嫌棄　科學早證明男生就是不易照顧

通過這次出行，我再次證明了一點，小男生真的就是難帶啊。



雖然，小女生也有不好帶的，也有好動活潑愛自由的，但對比起來還是差很多的。比如女兒CC小時候就是高敏感、高需求，長大點了就像剁了尾巴的猴，上竄下跳，時不時掛個彩回來。但越長大越穩重，現在已經是一個值得信賴和託付的大姐姐了。

但兒子DD完全相反，小時候一度以為是老天對我一胎難帶的補償，結果越大越發現，是更大的挑戰。

不過，這次讓我更加確認的不是他倆，而是我這幾天的深刻感受。你會發現，景區裏不管導遊怎麼囑咐，不聽指揮的永遠是小男孩；跑出去叫不回來，甚麼危險做甚麼的，也大多是小男孩；酒店排隊辦理入住，小男孩們更是不能安分等待的存在，那種不安分是刻在骨子裏的「別想讓爺安靜超過一分鐘」。

出門玩耍，遇見父母想管、又管不了，在一旁一臉生無可戀的都是小男孩父母，大庭廣眾，罵一頓不合適、講道理不鳥你，最後都是睜一隻眼閉一隻眼隨他去！

為甚麼小男孩這麼難帶呢？

是天生一身反骨，還是故意不聽、不遵守，跟你反着幹？

但其實不是。

今天咱從腦科學和生理發育上來解釋，小男孩為甚麼難養。

育兒專家C媽的兒子DD在日常生活很精力充沛！（按圖了解）

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大腦結構不同決定着男孩共情能力低

就比如我家倆孩子，以前我加班或出差回家，CC都會跑來問我「媽媽，你累嗎？我給你錘錘肩捏捏腿吧？」這時候你就會覺得養女千日，用女一時，人生最幸福的時刻也就現在了。

兒子呢，也會問你「媽媽，你工作累了嗎？」，當你內心一暖，笑着回應「媽媽，不累」。DD立刻說「那你快來給我搭火車軌道吧？」我只想說，下次別問了，問就是辛苦、累、動不了。

可怕的是，不管你說甚麼，兒子都是主打一個聽不懂，又或者，裝聽不懂的。就算你說累，他也會暴躁，「不不不，你不累，你快來給我搭火車軌道」。

出門8天，DD進門就嚷嚷着要吃蝦餅、瘦肉粥，說實話，我已經非常非常累了。也有一瞬間想着要麼點個外賣了事，但還是念着孩子們在外漂泊8天，吃的都是外面的飯，回家難得「點」出口想吃的飯，老母親捨命也得陪君子。

孩子們都午睡後，我去廚房忙活了2鐘頭，結果人家睡醒起來咬了一口就說，「沒胃口，不想吃了」。CC都看不下去：「媽媽都沒睡覺，辛苦辛苦做半天的，你好歹也吃點吧？」

罷了，是我妄想了，還指望他感動和感激？阿呸，我就應該點個外賣打發他！自己累夠嗆，孩子不買賬，才是養男孩的現狀。不要試圖在一個男孩身上找安慰，無論這個男孩是3歲+，還是30歲+。

他們還特別沒眼力見，你都已經強忍怒火了，要是女兒早就看臉色不對，儘量明哲保身了。但兒子，別說躲了，不往槍口上撞，都是對他的不尊重。

倒不是說，男孩天性惡劣，而是他們天生共情能力就不強。

人的大腦分為左腦和右腦，左腦管語言，右腦管情緒，連接左右腦之間的纖維素叫胼胝體。女性的胼胝體比男性厚三倍，這就意味女生會更心細、考慮周全，而男孩左右腦聯繫起來的能力比較弱，他們很難「讀懂」別人的語言和情緒。

而且，男孩大腦負責語言的區域比女孩的少20%-30%，他們獲取語言訊息的能力會比女孩弱很多。雖然小暖男也有，但大部分的男孩天生情商就差得不是那麼一丟丟，他們很難共情到你的辛苦，更很少讀懂你的「言外之意」。

別說不知道錯哪了，他們可能連你生氣了都沒發覺。

別說不在意你無微不至地付出了，他們甚至還會覺得你煩。

所以啊，養男孩一定要心大，只要期待降得夠低，孩子總會有驚喜。同時少些自我感動，做你該做的，也讓孩子可以做他能做的、想做的。在男孩這兒，無微不至換不了感動，甚至還會覺得煩。

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生理基礎不同決定着男孩更富挑戰性

朋友常說，養兒子這件事，一個命苦，兩個要命。

男孩本來就愛打架、愛冒險，一個最多是鬧騰了點，煩人了點，而兩個直接是組隊幹架、結伴作妖。

這次，我和CC小姨帶4個娃出門，其中3個男孩，我也深刻體驗了一把男孩「們」的恐懼。那簡直是會動的三國演義，分分鐘表演甚麼是分久必合，合久必分，硝煙四起、逐鹿中原。分則各自調皮，合則共同作妖。

事實證明，負負不會得正，只會「男」上加難。一句話總結就是「一刻都停不下來」，他們的精力，真的每次都讓我們震驚，總有使不完的勁，上躥下跳的。每次大人都累趴下了，他們還在生龍活虎。哪怕，真的累了，也能休整5分鐘，然後鬧騰N小時。你想休息會？想在酒店睡個午覺？門都沒有！

而且哪裏危險去哪裏。湖邊看魚，非鑽到石欄外邊；有路不走，非踩石頭堆；有個高台就想往下跳，絲毫不管自己的小短腿能不能夠得到。真的是讓人又生氣又擔心。

玩到第3天，我和小姨的嗓子就已經喊啞了。常常抓住了小的，大的又跑了，喊住了大的，小的又一股腦掙脱了束縛……而之所以，男孩像一個永動機一樣，這是因為：

男孩的肌肉量普遍比女孩多30%，需要的運動量也就比女孩更多。男孩相對於女孩來說，體內有過高的睾丸素的刺激。睾丸素會導致男孩好動、愛舞刀弄棒、愛戰鬥、愛冒險、愛刺激、容易衝動等等。而且，男孩血液中的多巴胺含量更多，流經小腦的血量也更多。這些都導致男孩們，精力更旺盛，更易興奮。

咱認為的「多動」，其實只是男孩天性裏自帶的「好動」基因。所以，養男孩一定要動起來，利用周圍能利用到的一切活動來消耗他們的精力，釋放掉內心的能量。

就像CC和DD，我只要放假都會把孩子放歸到大自然中，隨他們瘋跑瘋玩，上牆爬樹，還是草地打滾，挖土刨坑，只要安全可控，一切都是可被允許的。

也許有人會擔心，這樣會不會養出一個冒失的孩子？其實，並不會。相反，適當的冒險會讓孩子更早學會判斷風險，規避危險。知道哪些事情可以做，哪些事情不能做。

比如同樣是公園水邊撈魚，那個總被提醒這不能碰，那不能摸的孩子，大人稍微看不住就一隻腳邁進河裏，濕了褲腿。但DD都會先看地形，每次身子往前探時，都會先找東西抓着，每次下腳踩石頭也都會先試探下邊緣，看看穩不穩。

生活中一些小事，被允許的多，孩子才能在大事上更穩妥。

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專注程度更強決定男孩一心不能二用

說起來有點心酸又好笑，我一個朋友的兒子，每次玩的時候都無比的投入。不管外邊有甚麼動靜，或是朋友怎麼叫他都沒反應，就跟聽不到一樣。你必須走到他面前，先用手拍拍他，他才能反應過來。

朋友一直懷疑這孩子是不是聽力有問題。為此，她還專門帶孩子到醫院耳鼻喉科進行檢查，結果無論是生理還是心理上，孩子都沒甚麼問題。醫生說，可能就是太投入了，才沒聽到。

朋友把這事跟我們一分享，好多家有男娃的姐妹紛紛表示，都一樣。除了學習不上心，其他亂七八糟的事情都無比熱心且專心。只要玩起來就跟與世隔絕了一般，交流基本靠吼。其實，不是男孩耳朵不好使，或是故意不回應，而是因為男孩大腦處理血流的總量比女孩少15%。

這有甚麼影響？

好處是，這種結構更有利於男孩專注於自己喜歡的某一件事。

壞處是，他們無法一心多用。

所以啊，養男孩只可遠觀，不可緊盯，要儘量做到不打擾、不打斷。不管娃是在玩LEGO、耍棍子，還是拆傢俱的時候，等他手裏的事兒做完了，再跟他說話，也差不了多少時間。

跟他說話，也要儘量走到他身邊，確定他在看你，再說。不然你吼破喉嚨，人家也只會一臉懵。同時，父母儘量減少囉嗦，因為他可能不僅不理解你說的甚麼，反而會覺得你好麻煩。

難怪有人說，養女兒大多是費錢，用心陪伴就好；養兒子費的是神，要用生命來陪伴。如果養男孩，你認真了，那就徹底輸了。

所以啊，多瞭解下男孩自帶屬性：

一是讓我們更明確如何更好地養育男孩。

不要輕易給孩子貼標籤，覺得他就是「淘氣、沒定性、搗蛋王…」，多嘗試理解孩子行為背後的原因，多給孩子探索的機會、足夠的運動和行為上的規範。

二是也告訴我們這些男孩媽媽，要學會有限付出。

心大點，不要過於追求自我感動，很多時候男孩需要的並不多，基礎的養育，適當的情感支撐就更好了。

當然，男孩女孩雖然有區別，但養娃的九九八十一難，過起來都是一樣的。尊重孩子發展規律，讓孩子自由成長，也讓自己不英年早逝。

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者



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