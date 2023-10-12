天氣轉涼注意呼吸道、皮膚及腸胃疾病 中醫教保健食療舒緩不適

轉眼間已經踏入秋季，從夏天過渡至秋天，天地陽氣從充盛逐漸轉爲衰弱，身體内部也靜悄悄地產生變化。以下從呼吸道疾病、皮膚和腸胃三方面為大家介紹轉天氣的注意事項，以及中醫角度的舒緩方法。

撰文：陳倩如醫師



呼吸道疾病最常見 宜做好保暖及用黃耆煲水代茶服用

中醫認爲秋天在五行屬金，在五臟則屬肺，所以秋天多見肺部疾病，感冒、咳嗽等最為常見。香港的秋天時有高溫日子，但大致上天氣清涼，所以秋天尤要注意氣管保暖，在當風處要蓋好

頸肩部，以免感受風邪。日常可以用黃耆煲水代茶服用，黃耆擅長補脾肺之氣，可以提升免疫力，減少外感風寒的機會。如果症狀持續，建議及時就醫，以免外感遷延不愈損及身體正氣。

皮膚乾燥痕癢 飲食宜以滋陰潤肺為主

五臟對應身體不同部分，當中肺主皮毛，皮膚、毛髮都受肺臟輸布的衛氣和津液所溫養，所以皮毛、汗孔和肺有密切關係。隨著季節更迭，濕度和溫度改變對皮膚都會造成一定刺激。燥是秋天主氣，乾燥的天氣容易導致皮膚乾燥痕癢。飲食上多進滋陰潤肺之品，例如是馬蹄、百合、雪梨、雪耳，可以滋潤乾燥肌膚。

肺臟受燥邪影響易便秘 宜多吃黑芝麻和蜂蜜調理

中醫認爲肺與大腸相表裡，肺氣的宣發肅降會影響大腸傳導功能，當肺臟受燥邪影響，腸道的津液也會相繼不足，容易便秘。除了確保攝取足夠水分，多進食黑芝麻和蜂蜜都可以潤澤腸道，有助排便。如果仍然大便不暢，可以配合内服中藥和針灸，調整腸腑氣機。

預防勝於治療，在疾病發生前或疾病的早期及時求醫，可以免卻日後身心的煩惱。日常養成調理體質的習慣，可以使身體處於平穩的狀態，即使轉季也不容易出現小毛病！

《本文獲陳倩如醫師授權轉載》