夫婦相處宜探索彼此的分歧 過往未痊癒的傷痕容易變敏感的爆發點

如果有人問你，在婚姻裏你有成長嗎？可能你第一個即時反應是：「有呀！你看，我的孩子大了，我的住所大了，我的職位升了，我的收入也增加了！」但這些外在的「成長」其實對婚姻關係沒有太大幫助，舒適的生活並不是美滿婚姻的保證。將時間投資在工作成就或物質追求上，反而沒有時間去經營婚姻關係，會令婚姻破損。

撰文：吳綺琴（家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師、美國婚姻及家庭治療協會臨床督導、香港婚姻及家庭治療協會臨床督導 ）



夫婦相處態度、思維隨生活轉變

現代婚姻始終是由情感出發，亦需要由情感去維繫。所以，在婚姻裏成長，即是說在情感層面上各種能力的成長，包括聆聽、理解、接納、包容、及溝通裏的表達和回應等。很多夫婦在婚姻裏的期望，一直停留在婚姻初期，又或者將配偶定格在某種模式之下。由拍拖至結婚，配偶的優點及吸引之處，成為你在日後婚姻裏不斷尋找的「那個他/她」。但事實是：隨着歲月流轉，生活變遷，家庭周期的挑戰，夫婦二人的相處態度及思維，都會因這些經歷而有所變化。

對伴侶產生好奇心 理解及聆聽對方

若缺乏回到現實生活的探索中，對對方的改變沒有產生好奇，沒有將理解的眼光放得更闊一點，你便可能傷心失意於「那個他/她」好似消失了一樣。對伴侶缺乏好奇心，雙方便很難追上彼此改變的步伐。若加上沒有良好的溝通，缺乏聆聽及理解，或未能表達自己的感受或需要，會很容易指責對方沒有達到自己的期望，陷入誰對誰錯的困局。那麼夫婦積壓的怨懟日益加深，解決彼此的分歧就更加困難了！若不想輕易放棄一段親密關係，就要學習用好奇心，在彼此的分歧上溝通及探索。好奇心引領我們細心聆聽及在對方角度思考。這樣我們才能放闊視野，找到彼此的共通點及差異之處，才能準確地解決分歧，而不需視之為對關係的威脅。這樣的理解及聆聽，就算未能即時解決分歧，也會加深彼此的親密感。

（photoAC）

過往未痊癒的傷痕容易變成爆發點

父母對如何培養孩子的好奇心及正向溝通等課題，都很踴躍參加。裏面的原則及應用也是十分適切用在夫婦身上。但在夫婦而言，若原生家庭的成長經驗缺乏安全依附，或求學時期經歷種種負面人際關係，都會影響一個人在尋找配偶及在婚姻的需要上，固定在一種補償的追求，不容易改變。所以，在改善婚姻關係中，我們不能缺少的就是自我觀照，去察覺自己在過往有什麼受傷的地方尚未痊愈，因為未痊癒的傷痕，在深入的愛的關係中，無論在拍拖階段或是在婚姻裏，容易變成敏感的爆發點，難以自制地說出或做出傷害關係的說話及行為，甚至可能會變成日後難以彌補的裂痕。對自己好奇、對配偶好奇，都是婚姻中成長的重要一步！

《本文獲 家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「婚姻、成長、好奇心」】

撰文：吳綺琴

撰文：吳綺琴（ngr@familydynamics.com.hk ）

家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師

美國婚姻及家庭治療協會臨床督導

香港婚姻及家庭治療協會臨床督導

作者簡介：

吳女士創辦「家庭動力」輔導機構，提供有效和高質素的輔導服務給有需要的人。吳女士專長的輔導範疇，包括個人情緒及精神健康如抑鬱、焦慮、自殺等問題；婚姻及家庭關係如夫婦衝突、婚外情、親職壓力、親子溝通、原生家庭問題；青少年及兒童情緒及行為問題如介手、沉溺行為等等。吳女士是美國婚姻及家庭治療協會臨床督導、亦是香港婚姻及家庭治療協會臨床督導。