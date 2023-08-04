重組家庭需配合家庭成員步伐 婚姻及家庭治療師提醒勿逼和諧共處

據不同的研究，再婚夫婦的戀愛期較短，一般約六個月至一年。他們選擇伴侶較聚焦於對方除了是合適的配偶外，也需要是合適的家長，懂得與孩子相處及必須處理孩子可能對「入侵者」的批評、敵意和怨恨。

資料來源：家庭動力 婚姻及家庭治療師、情緒導向治療師 何美嫦



再婚是兩個成人彼此相愛而結合的選擇，然而前婚姻所生的子女是「被安排」進入重組家庭。在家庭建立的初期，須留意各家庭成員的狀態及適應，調節彼此的步伐，要給予他們較長時間彼此建立情感連結，切記催逼大家要立即和諧共處，並視彼此為親密的家人。重組家庭一般需要四至七年讓各家庭成員建立有效的相處模式，懂得彼此尊重及表達關心。

重組家庭的親職管教

很多重組家庭都面對親職管教的挑戰，父/母與繼父/母於親職上的分工、繼父/母的養育經驗、非同住親父母的介入、孩子對繼父/母的接受程度等等都會影響重組家庭親職管教的成效。重組家庭必須認清現時家庭組合的概況，並策略性地作出調節，以下是不同父母在親職管教上的建議。

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同住親生父/母的親職管教

⬩必須肩負管教子女的責任，不可將責任全權放在繼父/母身上。當繼父/母和子女建立了信任關係，才可讓繼父/母執行管教。

⬩讓孩子明白他們要尊重繼父/母。

⬩讓繼父/母了解家庭的規矩、各樣的職責及管教方法。

⬩體諒繼父/母不能容易與各人建立關係，甚至感到被孤立或排擠。因此，需要盡量令繼父/母投入家庭活動，並安排活動與繼父/母愉快地參與。

⬩保持個人與孩子獨處時間，使孩子感到安全，減少他們對繼父/母妒忌。

⬩明辨個人的情緒，減低情緒中的惡性循環，不致對孩子帶來更多心理壓力，令孩子感到為難。

⬩及早與繼父/母於生育計劃達成共識，以配合整個家庭的發展和需要。

繼父/母的親職管教

⬩繼父/母在初期宜作為朋友或支持者，只可以協助照顧子女，但不能代替親生父/母的管教角色，特別是懲罰的部分。

⬩給予孩子支持，而非以嚴厲的管教方式與孩子相處。

⬩從孩子的好行為開始，以正面角度看孩子。

⬩與孩子逐步建立關係，不可操之過急。

⬩了解孩子成長需要及過往家庭的規律和習慣。

⬩與現配偶保持良好的婚姻關係，與對方私下商量管教上的配合及關注，尋求共識。

⬩了解孩子所經歷的失落傷痛、遺憾、需要和矛盾，並給予諒解及安慰。

⬩關係建立必須從日常生活的相處經驗積少成多，只要持之以恆，用心去愛，不用太急進和操之過急。

⬩不用急於去代替親生父/母的位置，只管協快助現配偶管教子女。

非同住親生父/母的親職管教

⬩協助個人釋放由婚姻破裂帶來的傷痛及怨憤，減低情緒中的惡性循環，促進正面積極的人生態度，讓孩子與你走得更近。

⬩親生父/母與子女血脈相連，即使子女不再與自己同住，亦毋須擔心親子關係被繼父/母取代。

⬩建立穩定的聯絡及探視安排，讓孩子感到被重視及關心，減少孩子對於家庭重組過程中產生的無助及焦慮，重建安全的親子連繫。

⬩由於家庭模式已轉變，應以開放的態度了解、尊重不同的照顧及教養方式。繼父/母是影響子女成長的重要一員，能與子女融洽相處，子女便能在重組家庭中得到支援，重建對成年人的安全感及從父母離異的傷痛釋放，能建立正面積極的人生態度，應多與前配偶及繼父/母協商管教的安排及方法。

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當你決定要再婚時，應盡早與孩子商討新生活的安排，讓孩子有機會參與家庭重組和了解新生活的安排，例如，安排孩子與未來繼父/母和繼兄弟姊妹互相認識，讓孩子為新生活及居所的安排作好心理預備。盡早與前配偶協商孩子在重組家庭的安排，如孩子的生活及教育安排等，以求得共識，減少家庭重組後的爭拗，並爭取親友的接納和支持，讓他們成為重組家庭有力的支援。

再婚人士也必須小心審視自己與現配偶對婚姻的期望，學習回應彼此的情感需要，共同創建一個重組家庭。並反省自己對家庭重組的期望，夫婦的結合應建基於互相了解和深厚的感情上，並非單單只為替孩子找個媽媽/爸爸，令孩子覺得自己要為父/母的再婚幸福負責任。父母需要先聚焦於建立愉快的家庭關係，讓各家庭成員都感到被接納及支持。而孩子們也可受益於兩個或更多有愛心的父母充當榜樣，所有家庭成員都可以在重組家庭中獲得更多的經濟和情感支持，在新的家庭結構中可能比以前的家庭結構更健康，提供更和平穩定的家庭。

參考資料:

1.再婚重組家庭 親和藝術 - https://www.youtube.com/watch?v=ETb7Rl6m8OA

2.香港公教婚姻輔導會之「親子情緣GPS」離異及再婚家庭親職教育計劃

《本文獲家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「重組家庭的親職管教」】

何美嫦@家庭動力 婚姻及家庭治療師、情緒導向治療師

作者簡介: 何美嫦@家庭動力 婚姻及家庭治療師、情緒導向治療師

何女士致力於婚姻及家庭治療及基督教輔導。她畢業於香港理工大學社會工作文學(家庭本位實務及家庭治療)碩士及中國神學研究院基督教(輔導)碩士。她深信婚姻及家庭的核心是情緒及溝通。在親密關係中個人需要自尊、自我肯定及掌控的能力。她有幸能見證求助者的個人及關係從逆境中獲得改善及提升。