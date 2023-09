【鄧明儀:幸福育兒】初時抗拒生孩子 孩子出生後變得快樂、感恩

曾經,我與丈夫都很抗拒生孩子,怕有了小朋友之後的改變:不能四處旅遊,不能恣意享樂,不能亂花金錢,不能在放假的日子睡到自然醒,不能說不幹就不幹,不能擁有二人的世界。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



可幸我懷孕了!由昔日體重47kg上升至70kg,腰痠背痛得徹夜難眠,吃得多會吐,吃得少又擔心胎兒不夠營養,還要在懷胎十個月期間擔心有胎盤剝離、唐氏綜合症、妊娠糖尿病、肩難產等問題。

最後,經歷了被形容為「十級痛」的陣痛長達六小時,以及肚子被切開的恐怖後,兒子在萬物初生的「驚蟄」提早出世。第一次聽到他的哭聲,我哭了!往後的日子,家裏的一切都變了,小狗Boy Boy因為害怕失寵變乖了,母親及奶奶因為湊孫變得有活力了,家人關係因為這小天使變親密了,我與丈夫變得快樂、變得感恩、變得包容、變得戀家。

有時覺得時間很慢,很想兒子快點健康成長;有時又覺得時間像光纖般飛快,捨不得他長大。看著兒子由初生時像一糰麵粉,到三個月時像個新鮮出爐的菠蘿包,會笑、會抬頭、會坐……忽然到今朝,已懂得走過來找爸媽,並伸手給我們餵吃威化餅,怎能不讚嘆生命的奇妙?生命因為有了牽掛,所以變得幸福;世界因為有了這小生命,所以變得美好。

嗯,母親就是這樣傻!

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓