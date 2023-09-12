【鄧明儀:幸福育兒】初時抗拒生孩子 孩子出生後變得快樂、感恩

曾經，我與丈夫都很抗拒生孩子，怕有了小朋友之後的改變：不能四處旅遊，不能恣意享樂，不能亂花金錢，不能在放假的日子睡到自然醒，不能說不幹就不幹，不能擁有二人的世界。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



可幸我懷孕了！由昔日體重47kg上升至70kg，腰痠背痛得徹夜難眠，吃得多會吐，吃得少又擔心胎兒不夠營養，還要在懷胎十個月期間擔心有胎盤剝離、唐氏綜合症、妊娠糖尿病、肩難產等問題。

最後，經歷了被形容為「十級痛」的陣痛長達六小時，以及肚子被切開的恐怖後，兒子在萬物初生的「驚蟄」提早出世。第一次聽到他的哭聲，我哭了！往後的日子，家裏的一切都變了，小狗Boy Boy因為害怕失寵變乖了，母親及奶奶因為湊孫變得有活力了，家人關係因為這小天使變親密了，我與丈夫變得快樂、變得感恩、變得包容、變得戀家。

有時覺得時間很慢，很想兒子快點健康成長；有時又覺得時間像光纖般飛快，捨不得他長大。看著兒子由初生時像一糰麵粉，到三個月時像個新鮮出爐的菠蘿包，會笑、會抬頭、會坐……忽然到今朝，已懂得走過來找爸媽，並伸手給我們餵吃威化餅，怎能不讚嘆生命的奇妙？生命因為有了牽掛，所以變得幸福；世界因為有了這小生命，所以變得美好。

嗯，母親就是這樣傻！

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

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