Uniqlo減價｜嬰幼兒減價貨品 搖粒絨緊身褲/棉質T恤/可愛襪子

Uniqlo減價2023｜Uniqlo官方網站現正折扣價惠，這次嬰幼兒系列以秋冬款式為減價貨，特別是搖粒絨緊身褲和可愛襪子款式，另外就是棉質網紋T恤為減價貨。即看以上商品款式及顏色！



Uniqlo嬰幼兒減價貨品

嬰幼兒棉質網紋 T 恤 [短袖 • 2 件裝] 原價＄79 現售＄59

購物滿$350免運費

商品編號：455609000

購買地點：Uniqlo官網

以倫敦為發展基地的設計師 CATH KIDSTON，以個人企畫形式全新成立的創意工作室「Joy of Print」，打造展現優美歡樂的印花單品系列。此商品尺碼為 100cm（指定特價顏色：61 藍色）

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嬰幼兒棉質網紋 T 恤 [短袖 • 2 件裝] 原價＄79 現售＄59

商品編號：455607000

購買地點：Uniqlo官網

此商品尺碼為 100cm（指定特價顏色：11 粉紅色）

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嬰幼兒 搖粒絨緊身褲 原價＄79 現售＄59

購物滿$350免運費

商品編號：453505000

購買地點：Uniqlo官網

褲襠加長（褲內襠長 19-47cm），提升舒適度。蓬鬆溫暖，彈性良好容易活動。此商品尺碼為 80cm、90cm及110cm。（指定顏色：01 白色）

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嬰幼兒 襪子 [2 對裝] 原價＄59 現售＄39

購物滿$350免運費

商品編號：460791666

購買地點：Uniqlo官網