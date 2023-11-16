寒背或會影響肺功能 臨床上3歲已有寒背問題 醫生教做一件事改善

小朋友身體柔軟，坐姿多變，最常見於幼兒便是「W」坐姿。然而不少家長擔心此坐姿影響小朋友髖關節發育，甚至怕變成「O字腳」和走路呈內八。不過，骨科專科吳健華醫生指出，隨幼兒發育，問題會自然改善，一般不會造成嚴重影響。反而，家長應留意小朋友的坐著時是否「無腰骨」，或增加寒背的機會。吳醫生指，如未有及時矯正，時日一長有機會發展成僵硬性寒背，不只影響外觀，更可能出現痛症和影響肺功能。

本文作者：骨科專科吳健華醫生



「W」坐姿不影響發育

幼兒之所以出現「W」坐姿，即坐下後小腿向身體內屈，其實是出於自然，吳醫生解釋：「幼兒坐下時，連接髖關節的股骨頭部會向外旋，所以坐在地上會感到不適，小腿向內屈的話會感到較舒適。」不過正常情況下，此坐姿並不影響孩童發育，當他們學會站立和步行之後，雙腳開始「受力」，股骨頭前旋的問題會漸見改善，因此如情況並無持續的話，家長不必過於擔心。

「坐無坐相」影響更大 柔軟性寒背無改善可變僵硬

隨小朋友一直成長，家長須留意他們的坐姿是否正確，坐下時大、小腿以及大腿、腰背之間的角度應呈90度，脊椎亦需有足夠承托。若小朋友「坐無坐相」，最常見的是攤坐在椅子上，但腰部缺乏承托或坐姿前傾，便有機會導致寒背。

吳醫生稱，臨床上3至10歲的小朋友已可出現寒背，而寒背可分為柔軟性和僵硬性。吳醫生表示：「例如小朋友站立時胸椎後凸達70度，而躺下則只是27度，兩者的弧度不一，便屬於柔軟性寒背。不過如果小朋友在平躺及站立時，胸椎後凸且弧度相若，便有機會是『僵硬性寒背』，即使平日叮囑小朋友『坐返直』，已無助改善寒背問題。」如家長希望知道小朋友的寒背屬柔軟性還是僵硬性，可著小朋友大字型趴著，軀幹貼地只舉起手腳，如果手腳能同時舉起，而寒背減少了，便屬柔軟性，反之便屬僵硬性。

恆常運動訓練肌耐力助改善

吳醫生提到，有研究顯示，寒背不只影響外觀，更會因頭部長期維持前傾姿勢，令上背位置高於正常，容易導致背痛。一旦發展成僵硬性寒背，更有機會因胸肺擴張受限而影響肺功能，患者或需要佩戴矯正工具，甚至是手術治療。

寒背問題可大可小，家長發現子女寒背可口頭提醒，以養成良好習慣。父母也應助小朋友透過運動強化肌耐力。吳醫生建議家長可為小朋友持續安排帶氧運動以提升肌耐力，如慢跑和游水等，也是不錯的選擇。

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