太想知肚中孩子似誰！準爸媽用一「廉價」道具判斷　網民笑爆嘴

爸媽們往往太想知道孩子會像誰更多一些。中國就有爸媽突發奇想，用超爆笑的方式來推測！照片一出，笑壞許多網友。但過去研究指出嬰兒剛出生都會像爸爸，為何呢？



準爸爸媽媽都會想知道寶寶是甚麼樣子，是會擁有媽媽的眼睛？還是爸爸的鼻子？當然，不可能準確預測寶寶的樣子，以及他們會像誰，即便都照了高層次高音波，還是難以從影像中看出來。

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嬰兒的46條染色體中有60,000 至 100,000 個基因，其中23條來自母親，23條來自父親。 所有可能的組合加起來就是：一對父母生出來的孩子，可以有64兆個不同的模樣。

這對夫妻，就是要知道像誰多！

但爸媽們往往太想知道孩子會像誰更多一些。中國就有爸媽突發奇想，用超爆笑的方式來推測！照片一出，笑壞許多網友。只見他們頭套衣服，然後對比胎兒的影像，看起來還真有那麼回事！

嬰兒剛出生都會像爸爸多？為何？

不知道是否是角度問題，網友都笑說「媽媽贏了」！但好玩歸好玩，確實有聽過爸爸或媽媽，在寶寶出生後，發現「一點都沒有像到我」感到失落。然而，過往有一些研究表明，許多嬰兒出生時看起來更像爸爸，無論性別如何。

這或許是因為許多寶寶出生時禿頭、滿臉皺紋、還有點小肚子……難怪很多新生兒看起來都像他們的爸爸！（笑）但還有一個非常重要的原因是，這是大自然的終極奧義！就是要讓嬰兒看起來像他們的父親！這是源自史前時代的生存方式，促進父子關係，確保孩子的存續。

因為媽媽當然知道這是我的孩子，但當時的爸爸該怎麼確認？長得像自然佔優勢，爸爸會更容易接受孩子。根據古老的觀念，有人認定長子更容易看起來像他的父親。

另一項調查則發現，父親與嬰兒相處的時間越多，就越認為嬰兒長得像他。（是累到產生幻覺？）

遺傳學家的新發現

然而，近年來，研究人員發現，一開始長得像爸爸的嬰兒好像變少了。這引起了遺傳學家的興趣，他們認為或許是因為如今我們生活在一個婚姻不再像以前那樣神聖的時代，我們看到更多的單親家庭、更多的合併家庭，嬰兒是否在進化以確保生存？這是否屬實，尚待研究。

但你有沒有一個經驗，孩子出生時比較像某一方，但是他漸漸長大後，卻變得更像另一方？這實在很神奇對吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：太想知道腹中寶寶像誰！這對夫妻使出大絕招！笑壞網友，推「媽媽贏了」】