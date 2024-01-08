2024外傭假期｜法定假日撞正休息日點處理？附外傭假期安排須知

撰文：阿言
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2024年外傭假期｜每逢紅日假期總有僱主網上發問「外傭姐姐紅日放假嗎？」，「紅日撞左休息日點安排？」，其實政府早已於5月底發放2024年公眾假期安排，僱主應預先了解外傭姐姐假期日子。而根據法例安排，外傭姐姐假期是「勞工假」，本文將會列明勞工假日子及其假期安排須知。

外傭法定假日須知

法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在該日及翌日都放假。

1. 任何外傭，都可享有上述法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。

3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。

4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，有機會被罰款或坐牢。

2024年的法定假日

一月一日：1月1日
農曆年初一：2月10日
農曆年初三：2月12日
農曆年初四：2月13日
清明節：4月4日
勞動節：5月1日
佛誕：5月15日
端午節：6月10日
香港特別行政區成立紀念日：7月1日
中秋節翌日：9月18日
國慶日：10月1日
重陽節：10月11日
冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）：12月21日 或 12月25日
聖誕節後第一個周日：12月26日

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