浴室清潔｜茄汁竟是去漬神物？網民稱濕敷半小時　髮夾鏽漬即不見

不少人洗澡的時候，習慣把髮夾、飾品順手放到洗手台上，時間一長忘了拿走加上浴室潮濕的環境，生鏽的鏽斑就會附著在洗手台上難以去除。一名女網民在Facebook上發文求助，收到許多熱烈網民的集思廣益。



一名女網友在Facebook「我愛全聯－好物老實説」上詢問，「請問有人知道廁所洗手台被生鏽的髮夾染到要怎麼才能清掉嗎？」

貼文曝光後不少人熱心回應：

・「我自己是拿刷子刷一刷就好，不會告訴你洗面乳跟牙膏都可以試看看」

・「用牙膏好像可以喔」

・「牙膏＋百潔布＋用力」

・「漂白水濕敷」

・「檸檬酸灑在那靜置一下在刷掉，因為我也是有同樣經驗」

・「鐵銹要用醋」



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另外，也有不少人推薦使用科技海綿：

・「推這種科技海綿，很厲害！清流理台CP值很高」



但是卻有網民認為科技海綿可能會刮傷表面：

・「科技海綿會摩傷台面！千萬不要」

・「請不要太常用唷～」

・「慎用，磨掉表面後再也回不去，會卡更多污垢」



家事達人透過「1調味料」有效除鏽

其中有一款神物，在留言區中不斷被提及，那就是用番茄醬來處理鏽斑：

・「番茄醬靜置半小時」

・「番茄醬濕敷20－30分鐘」

・「敷番茄醬」



這個隱藏除鏽方法曝光後備受許多人稱讚：

・「天啊！生活智慧王」

・「學到了！」

・「天啊！我驚訝欸」

・「太強了！剛開始看到我以為你是隨便說說在搞笑～原來是真的！佩服佩服～」

・「生活智慧王＋理化課有認真上」



網推薦「1款清潔劑」噴上去不用刷洗除鏽有感

除了透過牙膏、檸檬酸、番茄醬，在另一篇貼文中，有網友式水龍頭上出現嚴重生鏽痕跡，希望能把生鏽清理乾淨，不少網友推薦她使用這一款清潔劑來處理：

・「古寶神奇檸檬」

・「古寶神奇檸檬＋1，好用」

・「古寶無患子的神奇檸檬」



另外，還有人建議使用：

・「威猛這瓶（去霉劑）完全不用刷洗」

・「富發牌楠楠哥」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水龍頭、洗手台生鏽怎麼清？內行人用1便宜神物，終結鏽斑煥然一新！網讚：生活智慧王】