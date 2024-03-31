婆媳｜老爺奶奶其中一人過世 該接另一位同住？新抱為此陷兩難
撰文：聯合新聞網
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很多媳婦不願意和老爺奶奶同住，總希望保有自己的空間。有位人妻原本沒和老爺奶奶同住，但因為老爺奶奶之一突然離世，老公希望能接另一位過來一起住，就近照顧，她上網求助該怎麼樣做才好？
事主在Facebook毒姑九賤婆媳討論區發文，稱她和老公自己買房，和夫家只距離三公里左右，如今老爺奶奶之一如今突離世，老公擔心希望接另一位過來同住，事主內心不願，想問還有其他更好方式嗎？
不少人勸媳婦不要同住，但可以住附近：
・「住得近就好千萬別同住，台灣法律規定同住後媳婦也有扶養義務了」
・「可以的話，租在附近一起住就好了」
・「老人家應該可以自住吧！兒子每天回去看看，或是小住，都是可以商量討論的」
・「我們在距離婆家5分鐘車程的地方買房，有保留一間房間給奶奶住，不過對奶奶來說還是自己家舒服，讓老公天天回去看他媽」
也有人提其他解方：
・「好相處就一起住，難相處就送養老院」
・「如果老人還能自理，我會請老公晚上回去住，我顧我和小孩的家。如果老人不能自理，會請看護」
・「白天送去日照機構，這樣長輩可以社交，晚上回來，這樣碰面時間不長」
・「這個問題應該是老公該解決的問題，而非妳」
也有人認為要將心比心：
・「我會接受，同樣的如果換成是妳自己的爸媽，妳會希望你老公怎麼做」
・「妳也接你父母來吧！總不能只有一方孝順吧」
・「我是老人情願去養老院，也不願去麻煩兒子媳婦」
・「老公有問過長輩想怎麼住嗎？也或許長輩想一個人住啊」
・「先住住看，別排斥！畢竟若想維持住婚姻，也要體諒老公的心情」
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