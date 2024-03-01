優才(楊殷有娣)書院(小學部)以學生為中心調整課程 發掘學生潛能

「世有伯樂，然後有千里馬。千里馬常有，而伯樂不常有。」唐代韓愈的《雜說四．馬說》指的是有能之士（即千里馬），也需要賞識他的人（即伯樂）支持與提攜，才能成功。伯樂對千里馬的命運有決定作用。優才書院的誕生，就是要成為成就孩子的伯樂。



因材施教 發掘學生潛能 成為賞識千里馬的伯樂

優才書院於 1996 年創校，學校以「愛心」、「創意」、「勤奮」為教育目標。創校二十六載，這三大教育目標植根於每位優才大家庭成員心中，現已成為優才的文化基石。優才書院是由天才教育協會創辦的一條龍中小學，為香港首間資優學校。優才的誕生是為了推動資優教育及實踐多元智能，以「為社會培訓優秀領袖人才」為辦學使命。

我們相信成功的教育是「喜悅」及「卓越」同時兼得。 優才（楊殷有娣）書院陳偉傑校長

優才（楊殷有娣）書院陳偉傑校長（陳葦慈攝）

以學生為中心 提高學習效果

優才一直視孩子為未經打磨的瑰寶，他們各具天賦，有待學校發掘。為了讓優才學生找出自己獨特的閃亮之處，學校按學生不同發展段，設計知識與趣味、廣度與深度並重的課程。除了包括恆常中、英、數、常等學科外，還有校本特色課程，例如科學與創意、中國歷史及文化、第三語言等。學校期望透過有系統學習與持續探索，幫助學生掌握適合自己的學習方法，了解自己的興趣與專長，找到一生的志向。

優才實施全面小班教學（每班 24 至 26 人），讓每位學生都得到適當的關顧及充足的參與。不同的學習策略及活動亦能因小班及分組學習而有效實施。為營造更佳英文語境，英文科老師中有超過半數皆為外籍老師。同時，優才課程著重多元化的學習經歷：各科配合課題和專題研習安排學生走出課室，到博物館、香港古蹟等親身觀察與感受；STEAM 要求學生「動手做」（Learning by doing），就著日常生活問題，提供具體及有創意的解決方案；語言學習除了「讀萬卷書」也「行萬里路」，透過到外地進行交流考察，了解世界發展，培養國際視野。通過不同模式的學習，學生得以各展所長，發現自己獨一無二之處。

+ 2

多元智能 因材施教 群策群力 琢玉成器

「多元智能 因材施教 群策群力 琢玉成器」是優才書院的資優教育方針。學校的首要任務是有系統及有方向地發掘和培育每位學生，並為他們提供適切的教育機會。在多元智能的理念下，優才資優教育的對象並不只是學術表現優異的孩子，而是全校學生，因學校深信每個孩子都有自己獨特的才華。優才書院的資優教育架構為「五層式資優教育架構」。第一層將資優教育的理念貫徹辦學方針，全校性推行多元智能評估；第二層是按多元智能策劃出的多種才華發展課程，為學生開設 100 個多元智能才華班，每位學生均按自己的興趣去參與。才華班從孩子的興趣出發，興趣可產生原動力，激發源源不絕的潛力。另一層次為抽離式課程，優才書院資優教育組按學生參與人數再設計及安排三種組別，分別為第三層的課後資優班，第四層的資優能力提昇小組，及第五層的個人資優教育計劃。學習活動針對學生的教育需要，重點提升他們的學習能力、興趣，同時照顧學生的情意需要，讓擁有不同才華的孩子都能在自己的天空中振翅翱翔。

教育對孩子的成長和發展非常重要，尤其在變化急遽的社會與經濟情勢中，讓孩子了解自己的優勢，以及需要努力改進的地方，促使他們成為無畏無懼、大風大雨都能撐過的勇士。優才書院的每一位老師都是辛勤而快樂的農夫，把汗水灑進泥土裏，深耕細作，播種施肥，培養孩子成為有智慧的人，讓每一粒寶石經過打磨後綻放璀璨光芒，成為一匹真正的千里馬。

學校資料

將軍澳校舍（小四至中六）

地址：將軍澳調景嶺嶺光街 10 號

地區：西貢區

電話：2535 6869

傳真：2894 9828

電郵：pri-tko@gtcollege.edu.hk

旺角校舍 （小一至小三）

地址：旺角洗衣街 31 號

地區：油尖旺區

電話：2384 9855

傳真：2770 9224

電郵：pri-mk@gtcollege.edu.hk

網址：https://main.gtschool.hk/

學費（每學年）

G1 HK$35,310（有待教育局審批）

G2 HK$35,310（有待教育局審批）

G3 HK$37,510（有待教育局審批）

G4 HK$37,510（有待教育局審批）

G5 HK$39,600（有待教育局審批）

G6 HK$39,600（有待教育局審批）