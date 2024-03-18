網民斥「寶寶性別派對」無聊又老土！網民：還用粉色藍色區分男女

有些年輕人懷孕後，會邀請親朋好友參加「寶寶性別派對」，一名部落客對這活動感到疑惑「其他人真的對寶寶性別很期待又很好奇嗎？」引起網民熱議。



台灣旅遊部落客「飛天璇」早前在threads上發文，提到一直對寶寶性別趴覺得納悶，想知道除了爸爸媽媽之外，其他人真的會在意寶寶的性別嗎？

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貼文一出，網民紛紛留言回覆：

・「感覺沒必要，而且觀念似乎有些老土，揭開寶寶性別的時候，男生都用藍色，女生則是粉紅色」

・「個人覺得辦性別趴蠻尷尬的，揭曉性別歡呼後，瞬間冷場」

・「與其辦性別趴，不如辦baby shower，慶祝孩子的出生」

・「性別趴很容易太強調性別刻板印象」

・「藍色粉色去代表特定性別其實很狹義」

・「不應該哪種性別都很開心嗎？性別有那麼重要嗎」

・「我覺得還蠻浪費資源的，知道了又如何」

・「有看到朋友辦派對，猜男生的穿藍色，猜女生的穿粉色，寶寶還沒出生就受到性別刻板印象，很好奇這樣的父母真的可以教好小孩嗎？」

・「總覺得為了寶寶辦的許多活動都是為了娛樂大人，寶寶平安長大才是最重要的」



不過也有網民認為：

・「重點不是性別，是派對」

・「賭盤夠大的話我會很好奇，曾經我們一人下注5000元，性別派對前一天我真到睡不着，跪着跟神明許願是我猜的性別」

・「我自己寶寶沒辦，但參加朋友的會很開心耶，一來本來就真心祝福，二來就是派對的參與感，吃吃喝喝很開心啊」

・「曾有朋友窮到沒錢做產檢，還是咬牙辦了寶寶性別派對，目的是為了收親友送的嬰兒用品」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】