【新冠肺炎】Twitter諷美短片獲好評　中國輿論戰3招反守為攻

早在2019年，外交部發言人華春瑩便直言，中國解決了捱打和捱餓的問題，但就未能化解捱罵的困局。事隔1年左右，COVID-19新型冠狀病毒大爆發，中國與美國再一次在國際輿論場上交手，北京可說是採取了「以攻為守」的策略，執行上分成多個層次。

為何大罵蓬佩奧和班農？

要由有苦自己知地捱罵，變為有能力與之對罵，不等於可以隨便亂罵，若果想發揮最大效果和達成輿論目標，第一步就是要挑好受罵的對象。在最近一輪炮轟中，官方央視就選上了美國國務卿蓬佩奧，以及白宮前首席策略長班農。

近年美國朝野對華觀感下滑，這是不爭事實，但觀感下滑不一定等於「反華」，政治光譜上總會有不同位置，而蓬班二人正正站在最極端的一面。

美國國務卿蓬佩奧。（資料圖片）

反覆就「武漢病毒」指責中國尚算例行操作，蓬佩奧又在疫情其間，指控北京滲透美國社會和國家結構，影響美國的外交政策和國家安全，並判斷中國「渴望成為帝國」，動搖國際體系。至於班農則是打正旗號，明言要顛覆和壓倒中國，最近更引用陰謀論和假新聞，指武漢病毒實驗所有成員叛逃。

蓬班二人代表了其中一條對華路線，央視之所以對兩人口誅筆伐，大概志不在對一個半個鷹派中的鷹派作道德鞭撻，而是要藉此表明己方的輿論底線。假如華府的對華口徑要強硬下去，去到統一以「對抗外敵」為宣傳口徑，中方會相應反彈，大國競爭將會進入另一個階段。

美國為何「對疫情防控輕描淡寫」？

在下一層次，官媒《人民日報》對美十問就反映，中國一則不會為他國防疫過失而負責，二則不會默然接受單方面的追責指控，三則不由得美國政要為推卸責任而把中國塑造為「敵人」。從這3個要點出發，《人民日報》的提問不乏直擊華府要害之處，同時變相質疑，當美國對華要求多多，自身有否用上同一標準：

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突顯對人對己雙重標準：疫情到底最早何時在美國出現？為甚麼不請專家去追根溯源？

本國政府應為本國處境負責：為甚麼早知道疫情會大流行，還對疫情防控輕描淡寫？

央視和《人民日報》都是給國內看，海外受眾有限，而要確實步入國際輿論場，中方輿論方案就需要走出防火長城之外，用牆外觀眾「喜聞樂見」的方式表達，最近官方新華社在Twitter發布的短片就罕見地奏效。

慎防進攻過火自招罵名

這條英文短片的劇本為兵馬俑和自由女神一問一答地辯論，內容側重美方無視中方警告，對疫情掉以輕心，直到病重得發熱吊鹽水，美方轉而發難指責中國隱瞞，揚言要追究責任。

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片中樂高造型有趣、問答形式清晰、美國抗疫不力鐵證如山，新華社宣傳片又以開玩笑挖苦為主，改掉「嚴正表態」和板著臉教訓對方的積習，因此海外受眾都較為受落。

整體而言，中國嘗試在疫情中化解捱罵困局，其有效手段有兩大特徵，一則是被罵對象本來就言行過份，二則是緊貼美國防疫有問題的事實。可是一旦超出這個範圍，若果中方對內承認瞞報漏報，對外則矢口否認和認為「世界欠中國一聲感謝」，以至淌陰謀論的混水，這時候就可能變成自招罵名。