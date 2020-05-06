新冠肺炎．索賠︱「八國聯軍」乘勢圍堵？　中國三線作戰見招拆招

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COVID-19新型冠狀病毒肆虐全球，確診病例超過350萬宗，逾25萬人病亡。中國早已度過疫情高峰，然而在國內外輿論場上均面對嚴峻挑戰，例如坊間就認為有「八國聯軍」索賠之虞，需要在3條戰線上見招拆招。

內地五一人潮證防疫實效

一國政府要為一國事務負責，講到北京劈頭面對的第一個戰場，自然是應對國內疫情和民情。

官方最早有紀錄病例是在12月初，《南華早報》則稱其所得官方文件顯示為11月17日，而到了12月底，武漢醫護因深感不妙而私下示警，結果被公安拘留訓誡，更被當作是「造謠者」通報全國。直到1月中旬，下至武漢政府，上至國家衛健委，依然表明「未發現明確的人傳人證據」，新病毒「可防可控」。

2019年G7峰會。（Reuters/資料圖片）

在疫情爆發初期，官方漏報瞞報、互相推卸及處置混亂均一一紀錄在案，不過黨政機關很快就站穩陣腳，迅速舉國動員封城、調配人力物力及統一指揮，國民亦謹守公民秩序，隨即戴口罩和保持社交距離，致令疫情在兩個月內受控，中國率先成為最早重啟經濟活動的前重災區。

眼科醫生李文亮之死疑有背景的武漢釋囚突破管控入京武漢居民大喊「都是假的」，官方在疫情高峰期遭遇一連串公關災難，可是觀感歸觀感，實效歸實效，事實是內地疫情經已受控，復工復產在有序行進中，五一假期處處人潮洶湧，與海外經濟停擺的死城對比鮮明。

《刺針》及世衛專家支持中國

北京成功控制國內疫情，才有充份條件應對海外輿論戰場，有甚麼有說服力得過美國確診病例以百萬計，而中國則已回復正常生活呢？不過即使事實擺在眼前，歐美朝野無視武漢封城，對疫情掉以輕心致釀大禍，西方陣營對華猜忌亦有增無減，華府更是無所不用其極地企圖諉過於人。

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對中方而言，要在西方輿論戰場求全勝是奢望過多，可以避免被圍堵就已經不錯了。

從道理方面講，歐美疫情在3月初大爆發，距1月23日武漢封城超過1個月，無論中國初期成甚麼錯誤，都沒可能為他國政府失誤負責任，《刺針》和世衛的海外專家均支持這一看法。從實力方面講，中國是世界工廠，是醫療物資的主要供應國，這是毋庸爭議的明確現實。

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發展中國家受惠於中國援助

美國幫不到西方盟友之餘，還要從友邦手上搶購中國醫療物資，試問其他國家看在眼裡會作甚麼判斷呢？英法德澳都對華有微言，間中更揚言要獨立調查，但實際行動上仍是客客氣氣；這不足為奇，畢竟華府也是暫時嘴上兇狠威脅要懲罰中國，仍不願冒傷及自身經濟的風險，認真對華大動外交干戈。

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說疫情對中國形象沒影響是自欺欺人，但一來各地民眾都盯著自家政府看，不見得會視中國為長期發洩對象，二來論中國的實力，不難在官方層面守住外交基本盤，所謂「八國聯軍」堵華索賠就只是誇張玩笑。尤其是在發展中國家的輿論戰場上，塞爾維亞、巴基斯坦和柬埔寨更盛讚中國的援助。

稱讚背後有眾多原因，但基本事實就是，中國有能力亦都願意提供醫療物資、醫療經驗以至專家隊伍，西方陣營於此是無話可說的。例如非洲各國受惠於中方人力物力，與西方陣營的對華示威完全沾不上邊，對於廣州「排非」爭議亦務實地息事寧人，遠未至於令中國要面對新一條戰線。

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