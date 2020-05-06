新冠肺炎．索賠︱「八國聯軍」乘勢圍堵？　中國三線作戰見招拆招

COVID-19新型冠狀病毒肆虐全球，確診病例超過350萬宗，逾25萬人病亡。中國早已度過疫情高峰，然而在國內外輿論場上均面對嚴峻挑戰，例如坊間就認為有「八國聯軍」索賠之虞，需要在3條戰線上見招拆招。

內地五一人潮證防疫實效

一國政府要為一國事務負責，講到北京劈頭面對的第一個戰場，自然是應對國內疫情和民情。

官方最早有紀錄病例是在12月初，《南華早報》則稱其所得官方文件顯示為11月17日，而到了12月底，武漢醫護因深感不妙而私下示警，結果被公安拘留訓誡，更被當作是「造謠者」通報全國。直到1月中旬，下至武漢政府，上至國家衛健委，依然表明「未發現明確的人傳人證據」，新病毒「可防可控」。

2019年G7峰會。（Reuters/資料圖片）

在疫情爆發初期，官方漏報瞞報、互相推卸及處置混亂均一一紀錄在案，不過黨政機關很快就站穩陣腳，迅速舉國動員封城、調配人力物力及統一指揮，國民亦謹守公民秩序，隨即戴口罩和保持社交距離，致令疫情在兩個月內受控，中國率先成為最早重啟經濟活動的前重災區。

眼科醫生李文亮之死、疑有背景的武漢釋囚突破管控入京、武漢居民大喊「都是假的」，官方在疫情高峰期遭遇一連串公關災難，可是觀感歸觀感，實效歸實效，事實是內地疫情經已受控，復工復產在有序行進中，五一假期處處人潮洶湧，與海外經濟停擺的死城對比鮮明。

《刺針》及世衛專家支持中國

北京成功控制國內疫情，才有充份條件應對海外輿論戰場，有甚麼有說服力得過美國確診病例以百萬計，而中國則已回復正常生活呢？不過即使事實擺在眼前，歐美朝野無視武漢封城，對疫情掉以輕心致釀大禍，西方陣營對華猜忌亦有增無減，華府更是無所不用其極地企圖諉過於人。

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對中方而言，要在西方輿論戰場求全勝是奢望過多，可以避免被圍堵就已經不錯了。

從道理方面講，歐美疫情在3月初大爆發，距1月23日武漢封城超過1個月，無論中國初期成甚麼錯誤，都沒可能為他國政府失誤負責任，《刺針》和世衛的海外專家均支持這一看法。從實力方面講，中國是世界工廠，是醫療物資的主要供應國，這是毋庸爭議的明確現實。

發展中國家受惠於中國援助

美國幫不到西方盟友之餘，還要從友邦手上搶購中國醫療物資，試問其他國家看在眼裡會作甚麼判斷呢？英法德澳都對華有微言，間中更揚言要獨立調查，但實際行動上仍是客客氣氣；這不足為奇，畢竟華府也是暫時嘴上兇狠威脅要懲罰中國，仍不願冒傷及自身經濟的風險，認真對華大動外交干戈。

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說疫情對中國形象沒影響是自欺欺人，但一來各地民眾都盯著自家政府看，不見得會視中國為長期發洩對象，二來論中國的實力，不難在官方層面守住外交基本盤，所謂「八國聯軍」堵華索賠就只是誇張玩笑。尤其是在發展中國家的輿論戰場上，塞爾維亞、巴基斯坦和柬埔寨更盛讚中國的援助。

稱讚背後有眾多原因，但基本事實就是，中國有能力亦都願意提供醫療物資、醫療經驗以至專家隊伍，西方陣營於此是無話可說的。例如非洲各國受惠於中方人力物力，與西方陣營的對華示威完全沾不上邊，對於廣州「排非」爭議亦務實地息事寧人，遠未至於令中國要面對新一條戰線。