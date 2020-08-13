【新冠肺炎】「實驗室洩毒論」糾纏不休　武漢病毒所為何難闢謠？

自新冠肺炎疫情爆發以來，武漢病毒研究所被懷疑是病毒源頭，而美國總統特朗普亦一度聲稱，「有證據」表明病毒來源自武漢的實驗室。對此，武漢病毒所及中國外交部曾多次否認。 8月7日，美國全國廣播公司（NBC）獲准進入武漢病毒研究所，在實驗室中訪問所長王延軼。其間王延軼再度否認「實驗室洩毒說」，並強調轄下研究所為對抗病毒作出了巨大貢獻。

為何病毒所當初不「主動出擊」？

對於種種流言蜚語，上至美國總統特朗普信口開河，下至市井坊間道聽塗說，其實病毒所過去大半年來已多次否認，以至研究員石正麗攜「證據」出逃這種毫無根據的謠言，也要勞煩官方嚴陣以待，特意由石正麗本人於官媒平台現身澄清，不過是次採訪仍有兩個特殊之處。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

首先，這是外媒第一次在疫情爆發後，獲准進入病毒所實地採訪，其次是王延軼以所長身份，第一次接受外媒專訪。訪問內容都是之前全說過了的，重申「武漢病毒所和新冠病毒的源頭沒有任何關係」，以及強調在12月30日醫院轉送樣本前，病毒所「還沒有遇到過這種冠狀病毒」。

若果說病毒所為何當初不「主動出擊」，任由謠言糾纏得這麼久，論者應該要明白一點，在內地疫情較嚴重的頭幾個月，傳言滿天飛又事態不明，此時病毒所貿然跳出來解畫，講甚麼都難以取信於人，況且當時首要之務是釐清源頭和傳播鏈，做好本行工作才是正事。於是所方未有搶著一再自證清白，而是等到防疫確鑿奏效，便恰逢其時地接受外媒採訪，逐一闢謠。

病毒所今年屢捲入操守爭議

有關病毒所的謠言僅是冰山一角，就中國於國際輿論場所受壓力，牽涉到瞞報漏報、食野味肇禍、實驗室洩毒等多項指控，真真假假有理說不清。時值世衛專家來華現場交流和調查，一向盡可能低調的病毒所此時打開大門，由所長親自接受外媒訪問，正正旨在彰顯中國對外開誠布公的取態。

武漢病毒所所長王延軼。（武漢病毒所官網）

與此同時，身在美國的港大公共衛生學院前研究員閻麗夢頻頻現身，聲稱手上有證據證明「實驗室洩毒說」，並提到涉及武漢病毒所和石正麗。如是者，面對全新一輪又同樣未有證據的指控，所方亦只好再一次重複之前的講法，更由所長本人親自向外媒講清講楚。

為何傳言會追著病毒所不放呢？武漢是首個有紀錄的2019冠狀病毒大規模爆發地點，在當地藏有極危險病毒的研究所自然會惹人懷疑。石正麗就素有「蝙蝠女俠」的稱號，專門研究野生動物與人類的病毒傳染鏈，冠狀病毒又正是她所專攻的範疇，重重影射下就成為坊間傳言的焦點所在。

雖然與病毒來源爭議無直接關係，今年來病毒所屢屢捲入操守爭議，亦難免會打擊所方信譽，助長流言傳播。

於年初疫情爆發早期，病毒所表示中成藥「雙黃連口服液」可抑制新病毒，專家之間卻有不同意見，其後所方又「搶註」西藥瑞德西韋的使用權，被指有侵害原廠產權以謀私利之嫌。其間王延軼也被「翻舊帳」，這位未滿四十歲的所長被指依靠身在科研高位的丈夫，才得以火速上位。

石正麗：未能及時在野生動物市場採樣

無論如何，單憑病毒所自身是無法平息謠言的，因為備受質疑的從來都是中國官方整體。美國的刻意挑撥和諉過於人故然火上加油，但內媒亦確實曾就瞞報漏報多有報道，揭發武漢市、湖北省以至衛健委各機關均有失責之嫌，需要為疫情蔓延負上相當責任。

石正麗就不點名地提到，相比SARS時立刻在廣東野生動物市場採樣和鎖定來源：「這一次的新冠病毒肺炎疫情，很遺憾，沒有能夠及時地採到市場上野生動物的樣本，這個環節已經缺失了。」事緣在華南海鮮市場這個病毒爆發點，武漢市當局於1月1日已「進行環境衛生整治」，變相截斷追蹤病毒來源的途徑。

由此可見，武漢病毒所的輿論困境是一個縮影，反映中國所面臨的聲譽挑戰。對比全球疫情，目前中國大體已有效控制疫情，更有能力對外輸出防疫資源和經驗，現正是最好的時刻一併檢討與闢謠，以公正客觀的評估消弭外界的不實指控，希望世衛的調查會是個好開始。