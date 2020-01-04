日本男生票選最愛女生髮型　第一名容易產生想照顧及保護感覺？

新一年，人人都在社交平台寫上各種各樣的新年目標，總希望能夠帶走去年的不快，2020年過得更快樂、生活更安穩，而當中亦有不少單身女生表示渴望可於今年成功尋覓到一個對的人，得到幸福。

未知你2020年的願望是什麼？會否希望成功尋覓到一個對的人？（《牽著手，看夕陽西下》劇照）

想要於新一年成功出Pool，除了默默靜待緣份的安排，更可主動出擊，出席更多的朋友聚會與社交場合爭取認識新朋友的機會。想要在芸芸人海中得到異性的注意，先可從外形入手，甜美妝容、整潔的服裝以外，髮型或能影響他對你的印象，隨時也能讓對方怦然心動。

日本網站Love Seek曾向約1,000名20至35歲男性（大部份男性更是單身）作出一份問卷調查，期間向他們展示22張不同髮型的女性照片，著他們選出最喜歡的女性髮型，最後得出「男生最愛女生髮型」排行Top 10。想要添加魅力、找尋對象的女生，不妨參考一下。

【按圖觀看】日本男生最愛女生髮型第4至10名：

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【第3名】及肩長度（146票）

蔡卓妍（阿Sa）不時都會將頭髮剪至及肩長度，將髮尾微微向內捲，更添造型感。(choisaaaa@Instagram)

部份日本男生喜歡女生的頭髮長度剛好及肩，認為這樣的長到剛好能凸顯鎖高部位，呈現出女性的韻味以及小性感。比起長髮，及肩長度更能減輕累贅感，亦能塑造出多個造型，提升吸睛度，如利用捲髮捧將髮尾向外／內微卷，都能帶出柔美慵懶感，若配合短瀏海則更能打造一份活潑氣息。

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【第2名】馬尾（160票）

馮盈盈將頭髮束成馬尾造型，份外新鮮。(crystalfyy@Instagram)

日本男生都認為束馬尾的女生特別可愛，而且甚有活力。除此之外，馬尾亦可予人青春活潑的形容，容易帶來減齡之效，也是一個輕易就能完成的髮型。高馬尾營造甜美可愛感；低馬尾則知性味濃，建議完成馬尾髮型後，可將絲帶繫於頭髮上，增加造型感。不過，緊記需微微拉鬆頭頂與兩旁的髮絲，令髮型變得蓬鬆更具空氣感。

【第1名】鮑伯頭（Bob）（228票）

予人活潑的高海寧曾經把頭髮剪成鮑伯頭（Bob）。(sammkoling@Instagram)

鮑伯頭（Bob）是近年非常流行的髮型之一，日本男生認為這款髮型的女生感覺天真無邪，甚至像妹妹一樣，有種想要照顧及保護對方的感覺。不過，對女生來說，鮑伯頭（Bob）卻有一種神奇的減齡和修飾臉形的效果。貼服的直髮髮型展現出知性與個性化的一面；至於蓬鬆、髮尾內彎的髮型則更具朝氣，而且亦可突出輪廓，如果配合空氣瀏海將更可愛。

雖然男生對以上髮型存在好感，或能成功在當刻吸引到對方，但提醒一下各位女生，千萬別要因遷就別人的喜好而沒了自己，對於髮型如是，戀愛如是。別因心急脫單而隨便找個人愛，或是在一段關係中盲目的配合，只有學會善待自己，總有一天能夠遇上懂得欣賞你的人。

（資料來源：Love Seek）