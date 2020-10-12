ViuTV熱播劇集《熟女強人》中飾「教主」的吳家麗在劇中為已雪藏9年半的卵子配種，尋找精壯優質的精子，想以單身的狀態誕下一代。現實中，不少女強人想誕下一代組織家庭，可未遇上真愛，但年歲漸長，懷孕的機會逐漸下降，有人選擇雪卵繼續等待，有人則索性買精子，自組家庭，內地女CEO葉海洋便是後者，花費50萬的人民幣購買精子，並成功誕下混血女孩，引起外界激烈批評。

單身女強人葉海洋在29歲的時候，便踏上了尋找「上等精子」的旅程 (WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

「買精生子」有違傳統？

自古以來，人們清楚知道需要一個子嗣，便需要男與女的結合，方可成功誕下子女。可是隨着科技發達，人工授孕成了現代人的另一個選擇。當時29歲的內地DC藥局創辦人葉海洋便毅然前往美國，開展一條「尋找上等精子」的訪美行程。

初時有很多的網民都在葉海洋的個人微博上大罵她令到女兒失去了父親 (WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

葉海洋頂着一頭率性的短髮，穿上現時十分流行的男性街頭風打扮，難以令人想像她想為人父母的那一顆心，經歷懷孕到生產之痛。

現在的我，事業有成，金錢富足，到底我那麼辛苦努力工作，爬到人生的頂峰。可是，我心裏讓是空空如也！缺乏愛，想組織家庭，可是找不到愛情。 DC藥局創辦人葉海洋

愛是有很多種，男女之間的愛情、友情之間的愛和家人關心的愛。她明白到要獲得自己需要的愛，便是建立一個屬於自己的家庭，找不到男女之間的情愛，那就找一個可讓自己懷孕的方法。

葉海洋口中找個可以讓自己懷孕的方法便是「買精生子」，身為一間公司的CEO的她對自己子女的基因也有一定程度的要求，更指明精子的來源者必需為春藤聯盟的男生（聯盟意指：由美國東北部地區的8所私立大學組成的聯盟，當中8所的大學也是國際知名且享負盛名的頂級學府），尋找上等精子的整個過程，她總共花費了50萬的人民幣，並獲得五組的上等精子。

葉海洋總共花費了50萬的人民幣，並獲得五組的上等精子才生下了女兒Doris (WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

【接下圖看更多】Doris的可愛日常照

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「買精生子」為女性帶來新的觀念

從相片看到葉海洋十分愛她的心肝寶貝(WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

一年後，葉海洋成功誕下一位大眼的混血女孩，並為她的女兒取命為「Doris」，自女兒出世後，女兒填補她心中的缺口，母愛讓她蛻變成一個「女人」。自此之後她個人微博所分享的照片全是女兒，照片中的她散發陣陣母愛，更發表對女兒愛的宣言，殊不知網民對她買精生女的行為大感不滿，更狠批她為一己私欲，讓孩子出生以來就缺失父愛。

有一段時間，葉海洋因網絡上的負評而患上抑鬱症，不過女兒精緻的小臉，水汪汪的大眼睛，牙牙學語的可愛模樣讓她明白，即便世界容不下我、唾棄我和放棄我，也有女兒等待着她的照顧，勇氣且溫柔地回應世界對她的評擊，盡可能為女兒母兼父職，放棄自己所鍾愛的極限運動，一直守着著她的好寶貝，努力證明給大家知道即便她的女兒沒有父親也可以快樂的成長，也會用盡自己的全力給孩子最完整的愛。

葉海洋為女兒母兼父職，更放棄自己所鍾愛的極限運動(WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

我沒有煩擾到社會上的任何人，關上門後，過屬於我和自己孩子的日子，我作為一個女性，我努力地去做到一個合格的母親，用盡所能地給她父親的愛，也給她母親的愛，我正在努力地去生活。那這也叫做自私嗎？」 葉海洋

不久之前，葉海洋便在個人的微博上分享一條為名《沒有愛情但想要家庭》的短片也引起不少的迴響，當中真摰的分享真是讓人不禁落淚，也讓不少網民回想自己種種的惡評。

葉海洋「買精生子」的行為，為女性帶來新的觀念(WEIBO@DC药局创始人叶海洋)

葉海洋在片中含淚說道：「若有天女兒跟我說一聲『爸爸辛苦了』，真的死都值了。」也許葉海洋沒有給女兒一個傳統健全的家庭，但經歷十月懷胎，她對女兒的愛，相信與天下母親一樣，深厚而真摯。