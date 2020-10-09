愛情中，誰不想找個完美男朋友？女生的擇偶條件都各有不同，除了星座和各血型之外，原來生日月份中也暗藏愛情密碼，更可以分析出最適合你的完美情人。看看以下解說又符不符合你心裡的他吧！

生日藏著許多生命密碼，從生日月份更可知道適合自己的理想男友類型。(《羅曼史是別冊附錄》劇照)

1 月

1月生日的女生有很強烈的事業心和上進心，雖然很多人都說事業型的女強人會嚇怕男人，但是她們卻會吸引一些同樣有上進心的事業型男人，她們的理想男友就是對於女友的事業會給予更多的支持和鼓勵，可以跟她們共同進退，一起奮鬥打拼的人。

1月生日的女生最適合有上進心的事業型男人。(SBS@Facebook)

2月

有些女生在一段戀愛中會變得沒有自我，一味討好男友而委曲求全。2月份生日的女生是屬於不受拘束而且很爽直，所以她們需要一個可以讓她有自己的空間的男人，並且又能夠帶給她們安全感，在他面前不用隱藏自己的性格，一個懂他的男人就最理想。

2月份生日的女生需要能給她空間的男人。(SBS@Facebook)

3月

3月份生日的女生是善良又有愛心的人，她們總是很照顧身邊的人又為別人著想，最適合這類女生的男友，也最好就是一名「暖男」，願意關心和照顧她們，時刻成為她們的後盾。當一個男生讓她們有「家」的舒適感時，那麼就是最適合的人選了。

3月份生日的女生，需要一個讓她們有「家」的感覺的男人。(tvN@Facebook)

4月

4月份生日的女生充滿冒險精神，是個不甘於穩定的人，因此她們的理想男友，最好就是可以一起同肩並進，而且充滿好奇心又喜歡發掘新事物的人，帶給你不同的驚喜和新鮮感。性格相投的兩人就會更享受彼此在一起的時間，而試圖讓你穩定下來的男人就最不適合。

4月份生日的女生需要一個能和她一起冒險的男人。(SBS@Facebook)

5月

很多情侶都是因誤會而分開，彼此坦白與信任在愛情中是很重要的事。5月份生日的女生，最想要的理想男友就是可以聆聽她們，了解她們的心思的人，並且會陪她們一起完成她想要做的事情，百分之一百信任和支持她們。

5月份生日的女生最想要的理想男友是可以聆聽她們的人。(《VAGABOND》劇照)

【​６月至12月生日女生的理想男友類型:】(按圖查看)