「情歌天后」莫文蔚（Karen）近日在熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》中，以廣東話主唱劇中主題曲《呼吸有害》，惹得大量網民大讚莫文蔚空靈聲線，總能令人意猶未盡。剛生日已踏入50歲的莫文蔚（Karen）入行將近27年，以獨特歌唱風格收獲人氣，她與周星馳和馮德倫的愛情也為人所熟悉，但最終莫文蔚（Karen）嫁給初戀的愛情故事，才成為眾人口中回味的愛情佳話。

（左）莫文蔚（Karen）與17歲時的德國籍的初戀男友Johannes樣子十分清純。二人分開多年後重遇復合，並於舊地再次合照（右） (莫文蔚（Karen）@微博)

每當說起莫文蔚（Karen）也定必想起她富有情感的唱腔，總能將聽眾帶到歌詞所述說的意境，難怪網民都稱莫文蔚（Karen）為「情歌天后」。或許她在愛情路上的離離合合，讓她將自身的經歷帶到歌聲上，用歌聲撼動更多的人心。

過往兩段戀情也是郎才女貌 可昔有緣無份？

「情歌天后」莫文蔚（Karen）與「喜劇之王」周星馳曾經成為戀人，也曾多次合作拍攝電影 (《回魂夜之整鬼專家》劇照)

情歌天后莫文蔚（Karen）生於書香世家，但她卻沒有被規條限制自己的思想，反而養成我行我素，敢於自我的女生。年紀輕輕的莫文蔚（Karen）便隻身前往英國留學，機緣巧合下結識音樂創作人雷頌德，在對方的鼓勵下在1993年加入樂壇，不過血液中留着反叛基因的她認為「玉女形象」並不吸引，於是她竟放膽全裸上陣和剪掉一頭長髮變為光頭來拍攝宣傳照，獨特個性吸引「喜劇之王」周星馳為她鍾情。

「情歌天后」莫文蔚（Karen）甚有個人風格(mokabyebaby@IG)

有傳周星馳只看了莫文蔚（Karen）一眼，便被她散發的獨特氣質所吸引，更邀請只入行2年的她參與拍攝電影《大話西遊》，更有傳因為莫文蔚（Karen）介入了周星馳與朱茵的戀情之中，也曾被人稱為第三者，兩人一直情侶檔合作拍攝，如《喜劇之王》和《少林足球》，但地下戀情最後也敵不過周星馳想向世界走的心態，兩人最終分手。

那年，莫文蔚（Karen）發行了一首《他不愛我》的單歌，歌曲彷彿在說着她與周星馳的故事，歌詞是這樣說：「他不愛我，牽手的時候太冷清，擁抱的時候不夠靠近。」和「他不愛我儘管如此，他還是贏走了我的。」分手兩年後的莫文蔚因張國榮的關係，認識了馮德倫，兩人互生情愫，直到2006年，莫文蔚憑着電影《童夢奇緣》入圍香港電影金像獎最佳女主角提名時，兩人才破天荒牽手走紅毯，戀情才得以公開，可惜一年後莫文蔚卻宣布兩人9年情已結束，沒有第三者，只因情淡而分開，並以歌曲《其實我一直都想對你說》向馮德倫剖白心聲。

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分手後16年再次相遇 妙不可言的緣分拉攏兩人的愛情

莫文蔚（Karen）與初戀男友分開16年後重遇，4年後復合，並於2011年結婚，兜兜轉轉24年，原來對的人一早遇上 (mokabyebaby@IG)

或許是人們常說：「緣是天意，份是人為。」你拼命去守護一段愛情，但愛情卻在你不經意的時候，慢慢地離逝，就如莫文蔚（Karen）與周星馳和馮德倫的愛情般。也許就是戀愛經歷多了，才了解自己真正的需要，原來一早已遇上。

回復單身的莫文蔚與17歲的初戀情人在命運交錯下，再次將兩人的生命交集在一起，在2003年時，莫文蔚仍與馮德倫相戀的時候，在德國拍外境時意外再次遇上初戀男友Johannes，那時莫文蔚在彼此曾經吃飯的餐廳相遇，當時彼此都有另一半，但他們卻保持友好的聯絡，畢竟戀情事過境遷卻在故地遇上曾經所愛的人，是一種不能言喻的緣份。

「談戀愛，就是要開開心心，不開心，就別談！」 莫文蔚（Karen）

二人重遇後4年，即2007年，當時已與馮德倫分手的莫文蔚被初戀男友Johannes邀請到德國散心，那時Johannes也回復單身的狀態，兩人卻能感受到彼此的心意，那種怦然心動的感覺讓二人再一次走到一起，更於2011年兩人相識的30周年，選擇在意大利舉行婚禮，延續當初的愛情，兜兜轉轉24年，原來對的人一早遇上。在2017年的情人節時，莫文蔚更為丈夫送上一首歌《I Do》，說：「當世界一直在變，你沒變。當不早不晚，走到了這一天，感覺像無限初戀。」向世界告訴自己是如此的幸福。

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