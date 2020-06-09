黎明日前罕有地現身TVB《萬眾同心公益金》籌款節目，天王巨星個性低調，自從成為爸爸後更把大部分時間留給家人。

黎明日前罕有地現身TVB《萬眾同心公益金》籌款節目（葉志明攝）

黎明以公益金大使身份亮相節目，呼籲各界捐款幫助有需要的人士，齊心跨過嚴峻的疫情危機。他於女兒出生後一直深居簡出，人氣卻仍然不減，於TVB露面的十數分鐘內已有不少藝員爭相與他合照。

按圖看黎明與TVB藝員的合照：

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黎明於2018年與助手Wing傳出緋聞（李治廷微博）

黎明於2018年與助手Wing傳出緋聞，幾個月後Wing便為他誕下女兒。兩人榮升父母的消息引起哄動，面對傳媒的再三追訪，他選擇於Facebook上發文回應。他表示：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣分。」他為保護家人，一直不希望她們被隨便曝光，直到女兒四個多月大時才大方分享她的可愛照片。黎明雖然是天王巨星，卻不太喜歡交際應酬，女兒出生後更是專注享受家庭樂。

黎明於2018年與助手Wing傳出緋聞，幾個月後Wing便為他誕下女兒。（黎明FB）

他在去年為容祖兒《Pretty Crazy》演唱會擔任嘉賓時笑言，「現在是10時52分，我平日的演唱會10時30分便完結，現在應該陪女兒睡覺。」可見女兒已佔據了黎明生活中的大部分時間，而他亦從「金句王」變成廿四孝爸爸。

按圖重溫「金句王」的愛情金句：

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「金句王」黎明雖然樂於分享人生哲理，但卻少有談及愛情。在他出道的30多年間曾與不少女星傳出緋聞，而當中與舒淇和樂基兒的感情最為人知。

與舒淇發展長達7年的地下情 傳聞艷星經歷致戀情無疾而終

黎明與舒淇於1998年拍攝《玻璃之城》結緣，其後陷入熱戀，惟兩人一直未有承認戀情。（《玻璃之城》劇照）

黎明與舒淇於1998年拍攝《玻璃之城》結緣，其後陷入熱戀，惟兩人一直未有承認戀情。當時外界猜測黎明一直沒有認愛的原因，是由於女方曾拍攝三級片，加上他的父親思想傳統，未能接受形象性感的舒淇。

直到多年後，他於內地訪談節目《金星秀》罕有提及這段逝去的戀情，他說：「每個人都會有痛，沒有痛就不可能會在一起。」又指舒淇現今已與馮德倫結婚，過去的戀情再講也不太好。兩人交往時經歷多次離合，直至現在，他仍然視對方為「最欣賞的人」，雖然戀情無疾而終，但卻曾經刻骨銘心。

與樂基兒個性南轅北轍 短暫婚姻只維持了四年

黎明與樂基兒於2008年於美國秘密結婚，短暫婚姻只維持了四年。（IG＠leonlaifansclub, gaileofficial）

黎明與樂基兒相差13歲，於2008年於美國秘密結婚。婚後兩人多次傳出婚變傳聞，原因是他們對婚姻的價值觀出現重大分歧，黎明個性內斂傳統，而在外國長大的樂基兒則率性自由，生活方式無法達成共識。

他於《金星秀》中亦有提及經歷過幾段感情創傷後仍相信愛情，更不吝嗇為對方付出，「一定付出，因為愛情就是這樣，你不可能不付出的，因為你不付出，人家也不會付出。你要付出了才知道，最後人家願不願意繼續付出。」他指自己相信緣分，不會太在意對方的外表，但笑言對方最好不是外國人，因為他們太喜歡離婚，從他的這番話語再次引證他與樂基兒並不適合對方。