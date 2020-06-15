馬國明和湯洛雯日前被傳媒拍到上樓短聚，兩人事後大方在Instagram以公仔合照認愛，。去年馬國明舊愛黃心穎與許志安發生婚外情，被背叛的馬國明依然多次出言維護黃心穎，讓不少人直言「你值得更好」，因此馬國明和湯洛雯承認戀情後，粉絲紛紛都送上祝福。

馬國明與湯洛雯公開戀情。（IG@roxannetong）

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同屆港姐出身 湯洛雯接收黃心穎角色黃心穎自「安心事件」後，一直被雪藏，更避走美國。湯洛雯因此「臨危受命」替黃心穎演出《法證先鋒IV》，如今又戀上黃心穎舊愛，因此有人直言湯洛雯在事業和愛情上都完全「取替」黃心穎。其實在「安心事件」爆出前，湯洛雯與黃心穎一直都是好姊妹，兩人因參選同屆港姐而認識，之後一起擔任《學是學非》主持，又合作拍攝《丫鬟大聯盟》，黃心穎的30歲生日派對也是由湯洛雯主辦，足見兩人姊妹情深。

兩人認愛後，黃心穎送上祝福，湯洛雯也表示感謝，不過也坦言不太清楚對方現況，自從黃心穎到美國後便沒有再聯絡。兩人的關係似乎比以往疏離，其實圈中也有不少戀上好友舊愛的女星，有人大方祝福舊愛與好友，有人則因此結怨，昔日友誼不再。

胡杏兒 李施嬅 李乘德

胡杏兒與李施嬅同是「胡說八道會」成員，情同姊妹。杏兒現在與丈夫李乘德（Philip）愛得甜蜜，常常在社交平台大曬恩愛。大眾都知道李施嬅與Philip曾經有過一段情，但胡杏兒和李施嬅之間卻毫無芥蒂，杏兒結婚時，李施嬅也是姊妹團其中一員。杏兒出席活動時曾大方表示「事情都已經是過去式了，他們兩人都不介意，為何我會介意這段過去的事情呢？」，回應讓人大讚，也被人稱為「最大方現任」。

劉嘉玲 曾華倩 梁朝偉

劉嘉玲與梁朝偉相愛30年，一直是圈中的模範夫婦，然而，當年劉嘉玲也曾蒙受「第三者」污名。當年劉嘉玲與曾華倩是無線電視藝員訓練班的同學，情同姊妹，而曾華倩是當年梁朝偉公認的初戀女友，兩人經歷「三離三合」，最終在1988年正式分手。而劉嘉玲與梁朝偉在1989年公開戀情，因此有輿論指她搶好姊妹曾華倩的男友。

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然而，曾華倩在節目《星星同學會》中接受吳君如訪問，談到當年與梁朝偉分手的原因並不是因為第三者，只是因為大家太年輕，不懂得成熟地處理感情事，也不懂得體諒對方工作忙碌，所以最後決定分開。曾華倩也曾與劉嘉玲在無綫特備節目《嘉玲華倩閨中密語》中大談梁朝偉，看來兩人已經毫無芥蒂。

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