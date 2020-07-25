早前台灣藝人羅志祥（小豬）被前網紅女友周揚青爆出有「多人運動」的癖好，惹來眾多傳媒和網民的批評和討論。然而，民國初期亦有一名「奇女子」余美顏，吸引眾多政商文壇中優秀的男人，對她的美色垂涎欲滴，余美顏在短短4年間與3,000名男人發生性關係，但她卻在28歲時選擇結束自己傳奇的一生。

余美顏別號「夢天」，在民國初期被人們稱為「奇女子」，曾在4年間與3000名的男人發生性關係 (蝕茴@微博)

「奇女子」余美顏在民國初時也被稱為「四大女金剛」，意指她們長得貌美如花能吸引眾多的男人青睞，人如其名的余美顏擁有震懾別人的美貌，但水能覆舟亦能載舟，余美顏的美貌卻讓她無間斷地遇上事端，也從此改變她的人生。

被批不祥人 因美貌捲入刺殺案件？被父親親手送進改造監獄

生於小康之家的余美顏從小便擁有上等的教育，擁有追求自由的高尚價值觀 (淡忘鹿@微博)

生於小康之家的余美顏其父親是典當商人，母親是飽讀詩書的知識份子，所以余美顏從小便不用為生活憂慮，接受高等教育下的余美顏崇尚自由解放，男與女地位要平等，戀愛婚姻更應該自由選擇。

但活在傳統社會枷鎖下的余美顏，在婚姻上只能附和父親要求，嫁給一位沒有感情基礎下的有錢公子。但隨着婚後相處，余美顏發現與丈夫擁有共有的價值觀，慢慢互生情愫，可惜婚後不足兩年，丈夫因生意失敗導致家道中落，余美顏因而被夫家指責是「不祥人」。初嘗婚姻美好的余美顏更因丈夫遠赴美國經商而開始獨守閨房，再加上與夫家衝突不和日漸增加，寂寞難耐的情緒下，愛自己的余美顏一舉之下便前往廣州，告別這一段情。

余美顏曾因為美貌和時尚的穿搭而捲入刺殺案件 (月牙兒458@微博)

初到廣州的余美顏卻因為美貌和時尚的穿搭，而捲入當時海軍總長程璧光被刺身亡的案件中，只因為調查人員在人群中多看了余美顏一眼。幸好，家底不錯的余美顏被家人從監獄救了出來，但余美顏的父親卻擔心她的樣貌會再生事端，於是把她送進藝習所，相當於現時的改造監獄，在當中進行一系列的勞動技能訓練。受盡一年改造的余美顏卻變得更為放浪形骸，染上不良習慣，愛上出入風月場所的生活，因為余美顏可不被限制地穿上艷麗服游走在不同男人之間，以為把他們玩弄在自己裙下，是呈現另一種對自己渴望的方式，但余美顏卻不知道這個方式把自己慢慢推向死亡的邊緣。

【按下圖先更多】「奇女子」余美顏傾國傾城的美貌

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３段愛情失敗被傷 以性愛玩弄男人於掌心 4年間與3,000名男人性交

余美顏可說是思想十分前衛的性愛作家，她更曾說：「幾年內，我與三千多個男人性交，我是在用身體在寫作。」(緩歸矣2018@微博)

被前夫家人所唾棄和被家人遺棄的余美顏，在沉淪於酒酣之際時，在20歲時遇上40歲的商人，即便對方已有家室，余美顏也不介意成為對方的妾侍，全因對方承諾會給她紙醉金迷的生活，但婚後維持短短的一年多，商人便登報指余美顏：「放蕩不羈，揮霍無度。」與她離婚。愛情的美好再一次離余美顏而去，再次成為孤家寡人的余美顏，沒有任何的掣肘可以牽絆她。

如果漂亮也是一種錯，我願一錯再錯。 余美顏

幾年內，我與三千多個男人性交，我是在用身體在寫作。 余美顏

但有傲氣的余美顏也不屑在風月場所以廉價出賣自己肉體，只要自己看上的男人，才會提供似性又似愛的關係。但愛情又再次因為美貌而找上余美顏，在1925年，當時南海縣縣長的兒子對余美顏產生愛情，可惜余美顏浪蕩不堪的名聲早已揚名當地，在男方家人強烈的反對下，愛情再次從余美顏的手心溜走。

願來世做一純潔女子，得到真正自由 余美顏

渴求愛情卻始終得不到真愛的余美顏，認為在愛情中讓自己有選擇權才是自由。於是，余美顏在四年間與多達3,000名的男人發生關係，她以為在性愛中玩弄男人是自由的一種，卻不知道這種自由卻令自己背負不可卸下的重擔，余美顏更將自己與男人性交的關係，形形式式的情書集結成一本《摩登情書》推出市面，縱然引起眾多嘩然，但她卻用自己的身體在寫作，告誡女性，真正的愛是在愛中也能堅守愛自己的原則。當余美顏為社會投下巨大的信息彈時，余美顏在一艘香港開往上海的渡輪上，選擇投海自盡結束傳奇的28年人生，以死亡換來一生的自由。

資料來源：《余美顏：論純潔與放蕩之間的距離》