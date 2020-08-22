42歲女藝人楊思琦於2001年參加香港小姐選舉，一舉奪冠而受矚目。長相甜美又清純，一雙水汪汪的大眼睛像一潭清水，清純玉女形象深入民心。事業本來順風順水的她，卻因複雜的私人感情問題，導致形象曾大受打擊受到不少負評。在愛情路上屢受波折的她，一直以單親媽媽身份自強，直至去年十月又突然宣布與圈外男友結婚並再度懷孕。面對種種逆境再收獲圓滿愛情，這位不一樣的港姐冠軍是如何一路走來的?

今年42歲的楊思琦在2月誕下男嬰。（szekikk@IG）

楊思琦曾受千夫所指 遇真愛結婚仍然受質疑？

一直以單親媽媽身份拼搏的楊思琦，去年突然宣佈結婚消息，終於再遇真愛，並於今年2月順利誕下兒子「豬豬」，突如其來的結婚及懷孕消息一度令外界吃驚。再為人母的楊思琦，不時在社交網站上大方曬出兒子的可愛模樣，日前在她生日時更上傳了一張與兒子的幸福合照，難掩作為人母的喜悅。

楊思琦42歲生日曬出與仔仔合照：

楊思琦去年結婚並於今年2月順利誕下兒子「豬豬」。（szekikk@IG）

香港小姐史上獲獎最多佳麗 六料冠軍成佳話

2001年楊思琦參選香港小姐選舉，憑藉姣好的身材、溫婉大方的姿態以及甜美的外表脫穎而出，大熱奪下「香港小姐冠軍」。不僅如此，她也成為香港小姐競選史上獲獎最多的港姐，包括「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗」和「最修長美腿佳麗」，成為六料港姐冠軍。

以港姐身份出道的她比賽完結後，立即接獲拍劇邀請，先後參演多部膾炙人口的電視劇，成為無綫花旦，更是短短數年便奪得「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」的殊榮，星途順遂。

分手愛情長跑9年男友 傳為錢與富商暗結珠胎

本來事業愛情兩得意的楊思琦，卻因情變而形象一落千丈，跌入低谷。當年楊思琦拍攝劇集《血薦軒轅》結識同劇男演員李泳豪而擦出愛火，兩人戀情被踢爆後大方認愛，而且感情穩定愛情長跑了九年之久。怎料在2011年楊思琦單方面宣佈分手，搬離與李泳豪同居的寓所，兩人分手事件鬧得沸沸揚揚。當時，男方因「被分手」而感到錯愕，有指分手前數天思琦與他仍有見面，並無察覺有異樣；而且當時已經有楊思琦懷孕的傳聞，當時的男友李泳豪則稱不相信。

楊思琦與李泳豪突然結束9年情，當時指責矛頭都衝向女方。（szekikk@IG）

就在外界揣測兩人的分手原因之際，楊思琦被爆已懷有兩個多月的身孕，生父更有指是前跳水隊隊員兼「北京富商」吳帥，震撼消息一經爆出隨即成為城中熱話。事後，楊思琦被貼上「貪慕虛榮」、「拜金」、「大話連篇」等的負面標籤，之前建立的正面討好形象付之一炬。受盡千夫所指的楊思琦被外界狠批之餘，感情再次碰壁，癡心錯付「無情郎」，有指吳帥是空心老倌，不但在港聲名狼藉，還負債累累。感情事業雙雙受挫的楊思琦，只能一人承擔所有壓力，堅持生下女兒，成為單親媽媽。

楊思琦因未婚懷孕被負面新聞纏身。（szekikk@IG）

42歲的楊思琦凍齡美貌仍如少女：（點閱下圖）

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「單親媽媽」楊思琦終找到真愛 41歲秘密結婚再生子

你相信愛情的話，可能在某一處正在等待你，在這個森林裏，有時候你會迷失，只要你有耐性，就會找到出口。

身為單親媽媽的楊思琦感情生活依然備受關注，讓人始料未及的是她41歲突然宣佈與圈外男友秘密結婚並再度懷孕，在今年2月誕下一名男嬰。對於自己終於找到值得依靠的歸宿，楊思琦形容遇見丈夫是「找到愛的森林」。楊思琦向傳媒分享另一半為人成熟又喜愛小朋友，兩人一拍即合，加上對方十分支持自己的幕前工作，對她愛護有加，因此決定共諧連理。

楊思琦曾因感情問題而導致事業愛情雙雙受挫。（szekikk@IG）

楊思琦曾表示這段感情來得很隨緣，突然出現一個「對的人」像中獎一樣，還鼓勵與自己有相似經歷的人不要放棄愛情，希望大家勇敢尋愛，終有一日能找到愛的人。楊思琦老公身份神秘引起外界諸多揣測，因其社交平台從未公開過丈夫身影，對於兩人的相識相愛過程她也只以「朋友介紹」帶過，守口如瓶。對於丈夫身份楊思琦表示因對方是圈外人，所以想保持低調。

楊思琦生完兩胎身材依舊零走樣：（點閱下圖）

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單親媽媽不易做 為兒女搏命工作供五物業

當年負面新聞纏身的楊思琦曾在公開訪問表示，有段時間沒有拍劇機會幾乎「無工開」，但她並沒有被打沉，為獨立撫養愛女不斷努力工作，更積極轉戰内地市場，任何登台演出、商演活動統統照接無誤。楊思琦曾分享說自己差不多每個星期就有三至四日在内地工作，年中無休搏命賺錢，雖然過程艱辛但是為了生活，天性樂觀的她認為一切都值得。

楊思琦積極工作養家糊口。（szekikk@IG）

我不覺得是一件錯事，感情沒有對錯，可能我的感情路不太平坦，但我不會標籤自己單親就甚麼都做不到。

作為「拼命三娘」的楊思琦，雖然一路走來人生之路崎嶇坎坷，但是憑藉她堅强意志以及刻苦耐勞的精神，肯努力付出自然獲得回報。多年來積極工作的她對理財自有一套心得，有指她在香港擁有五個物業，估計總值約半億，是圈中名副其實的小富婆。

人生總有做錯決定或走彎路的時候，既然一切事情皆無法回頭，楊思琦以樂觀、勇敢態度去面對人生挫折讓人刮目相看。曾是單親媽媽的她展現女人堅强不屈的一面，如今40+的她再遇見真愛並收穫美滿愛情，想必她更為珍惜這份遲來的幸福，一路以來的艱辛堅持更見值得。

楊思琦與子女的幸福合照：（點閱下圖）