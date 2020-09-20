張頴康和麥雅緻的13歲愛犬Bell Bell於七夕當天因病離世，麥雅緻於社交平台寫下長文悼念，指愛犬是連繫二人愛情的關鍵之一；在交往初期遇到爭執，或多或少因不捨愛犬而留下，更讓他們學會相處與珍惜對方。 而張頴康也寫道，經過三日四夜的「酒精馬拉松」，他們倆一同踏出第一步，重新出發。

張頴康和麥雅緻的13歲愛犬Bell Bell於七夕當天因病離世，張頴康在社交平台指經過三日四夜的「酒精馬拉松」，他們倆一同踏出第一步，重新出發。(cheungwinghong@Instagram)

「除了陪伴就是陪伴…我倆經常對對方説「謝謝」、「感謝」，眼見太多老夫老妻把對方變成「老奉」，最應該感恩的心，是應該留給伴在身邊的那位！」麥雅緻曾在社交平台寫道。

麥雅緻指愛犬Bell Bell連繫她與張頴康，見證由1變2，2變4，再到組織一個有愛的家庭＝＝＞

別成「老奉」：除了陪伴就是陪伴

將感恩說話告之對方以外，張頴康也把每一個紀念日牢記在心中，就連第一次通電話、看電影的日子他也記得；2008年1月4日，張頴康和麥雅緻第一次約會，拍拖4年於2012年結婚，先後誕下女兒張雅喬（小豆）和兒子張迅橋（小花生），二人不時分享家庭合照，張頴康更被指為圈中的愛妻號。

張頴康和麥雅緻的感情，或是建基在不少難關之中，更深刻的一次更是吵架後，麥雅緻帶同女兒「離家出走」，4天過後才知她們到了台灣。然而，他們在婚前協議，發生怎樣事情也好，張頴康承諾會作認錯的一方，二人更會積極溝通與陪伴。

張頴康患上銀屑病，麥雅緻在身邊不離不棄，而張頴康亦指是太太陪他打這場杖。(cheungwinghong@Instagram)

受銀屑病影響情緒 太太主動了解與陪伴成支柱

拍拖初期，張頴康患上銀屑病，頭皮及身上均出現許多點狀的紅白色斑塊，更試過關節痛得不能下床，或需依靠輪椅出入，直至2018年透過生物製劑治療，已清除了9成以上的銀屑。

他曾為銀屑護關會拍攝短片剖白心路歷程，指當時害怕他人知道他的病情，更擔心因而影響工作機會和演出，就如每次知道自己有脫衣、下水的戲份都會擔心，時常想着如何讓化妝師替他遮掩，如何避開鏡頭。情緒受影響之下，幸好麥雅緻沒有嫌棄，更主動上網了解銀屑病資料，陪伴對方面對病情，張頴康更在影片指，是太太陪他打這場杖。

張頴康曾在一次活動中透露自己每天僅有一百港元作零用錢，網民紛紛指麥雅緻苛刻，而張頴康卻不忍太太受到指責，欲在社交平台撰寫長文為對方平反。(cheungwinghong@Instagram)

麥雅緻除了是張頴康在病情上的重要支柱，也是讓他重新對婚姻抱有希望的人。小時候經歷父母離異的張頴康，令他對婚姻失去信心，曾在一次媒體訪問中指，自己是個充滿負能量及悲觀的人，不特別英俊，也沒家底，很難想到婚姻，直至麥雅緻的出現讓他尋回對組織家庭的希望。

默默支持讓他無後顧之憂地追夢

二人結婚之時，張頴康於幕前的工作量不多，收入較不穩定；相反，麥雅緻主力擔任主持，收入相對穩定。雖然麥雅緻父母不反對二人結婚，但她在一次訪問中提及，父母曾詢問他們在收入方面有何計劃，但她始終相信對方實力。

婚後，張頴康曾有一段時間轉行當文員，卻因一次車禍而後悔沒做自己喜歡的事；麥雅緻知道後，沒有責備，更向張頴康表示不用擔心金錢上的問題，支持他繼續實現夢想，結果張頴康一步一步捱出頭來，2012年因劇集《回到三國》「范根」一角受關注，2016年更獲得「飛躍進步男藝員」獎項。

二人不時在社交平台放閃＝＝＞

每日支百元零用麥雅緻被批苛刻 張頴康為愛妻平反

張頴康的收入一向交由麥雅緻管理，曾在一次活動中透露自己每天僅有一百港元作零用錢後，網民紛紛指麥雅緻苛刻，張頴康不忍太太受到指責，欲在社交平台撰寫長文為對方平反，指自己絕對夠用，太太需管理整個家庭的所有開支：「就算我搵幾多錢俾家用，都彌補唔到佢為咗個家嘅付出！」「仲有，我好想講，如果冇我老婆一直以嚟管理我嘅生活，唔好話100（元）零用錢，我諗我而家一定仙都唔仙吓！」

他更曾在一次媒體訪問中指自己未認識麥雅緻前，是個零積蓄的人，自認識太太後才能置業，於性格上有着明顯的改變，甚至「似返個人」。

張頴康亦曾在2018年結婚紀念日，在社交平台分享他們的日常對話：

第時我要同你慶祝60週年結婚紀念日 張頴康

都唔知我哋有冇咁長命喇 麥雅緻

張頴康更寫道：「我心諗，冇錯，我真係唔知有冇呢一日！不過，我深信，只要有呢個信念，往後嘅日子，我哋一定唔會浪費相處嘅時光！」「老婆，多謝你俾咗個屬於我哋嘅家，我愛你！期待60週（周）年同你用假牙食飯慶祝！」

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