日本神準解夢！5個曖昧夢境反映愛情觀　夢見這場景代表桃花旺？

每個人一生有數不完的夢境，我們可以透過解夢，和潛意識對話，更深入了解自己的價值觀。近日網上熱傳一個愛情夢境分析，原來這5個與異性相處的曖昧夢景，分別代表著不同的愛情觀，網民都大讚超準！

夢中出現心儀的異性，往往會令人心跳加速，但這些夢境又暗示著什麼？日本戀愛網站「Peachy」分享了一個解夢占卜，透過5個不同曖昧夢景，據說能反映你追求哪一類愛情，甚至能預知未來戀情發展！

夢見自己被愛人抱緊，原來反映你對愛情有某個要求。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

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同場加映：日本超準手相占卜 尾指長短看穿真實性格😍😍😍

日本YouTube頻道「幸せ＊Style」最近分享了一個手相占卜，據說只看左手手指尾的長度，便能知道一個人是否溫柔、喜歡獨處還是「交際花」，不少網民都表示神準！

請在以下圖片中，選出最接近自己左手的手相🖐：

（YouTube「 幸せ＊Style」）

【1】尾指比無名指第一關節短

【2】尾指和無名指第一關節並排

【3】尾指比無名指第一關節長

【4】尾指和無名指長度一樣

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觀看完整答案及全文：日本超準手相占卜 尾指長短看穿真實性格 秒測對方是否溫柔