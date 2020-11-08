丹麥王室｜娶平民王儲妃瑪麗恩愛16年　放棄國籍成就浪漫王室愛情

【丹麥王室】灰姑娘的故事在現實中並不存在，世間浪漫事不多，但還是有的。今年48歲的丹麥王儲妃瑪麗（Princess Mary）與今年52歲的丹麥王儲弗雷德里克（Prince Frederik）結婚16年，當年瑪麗笑說：「我從未想過當公主，我想當獸醫。」

丹麥王儲妃瑪麗一直大受民眾歡迎。（Getty）

澳洲出生 夢想當獸醫

我記得十分清楚，戴安娜如何走過紅地毯。但我想不起我曾希望當公主，從前我想當一名獸醫。 丹麥王儲妃瑪麗

瑪麗（Mary Elizabeth Donaldson）於澳洲出生，是家中最小的女兒，爸爸是數學教授，媽媽則是大學秘書。在高中時候，瑪麗是女子曲棍球隊與泳隊隊長，升上大學後，又當上籃球隊隊長。於1994年，她完成了商務與法律學士學位。後來，她搬到墨爾本，從事廣告，擔任客戶經理一職，在職業生涯中，她也曾為微軟當過項目顧問。

相遇一見如故 未知眼前男生是王室成員

直到2000年，瑪麗在悉尼的一所酒吧遇到了稱呼自己為「Fred」的丹麥王儲（Prince Frederik），她的命運也從此改寫。二人都是跟朋友來到聚會，但當晚他們一見如故，交談甚歡，十分投緣，眼中就只有對方。瑪麗回憶：「開初我不知道他是丹麥王子，我們還握手。」

瑪麗與弗雷德里克交往了三年後，在於2004年結婚。瑪麗回憶：「Frederik 是那種時時在身邊，會逗你笑的人。他聰明與溫柔，而且也十分有趣。」

弗雷德里在在等待新娘的時候，不禁感動得流下男兒淚，說：「從今天起，她是我的，我亦是她的。我愛她，我會以我全部的愛守護她。」（Getty）

瑪麗為王室改造自己 丹麥王儲結婚感動落淚

而要成為丹麥王儲妃，一點也不容易。瑪麗先要作出一系列的妥協，有傳起初王室並不承認這位平民作為丹麥王儲的女友，不過最後也被她的誠意與努力感動。

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終於，二人在2004年舉行大婚，丹麥王儲弗雷德里在等待新娘的時候，不禁感動得流下男兒淚，說：「從今天起，她是我的，我亦是她的。我愛她，我會以我全部的愛守護她。」

結婚至今16年，可甜蜜從未終斷，二人育有四位孩子，被稱為王室最浪漫夫婦。

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